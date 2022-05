Dia 75. Putin e a "escolha certa" de invadir a Ucrânia. Zelenskiy e a parada solitária em Kiev

Nas comemorações desta segunda-feira, Putin acabou por não deixar qualquer "aviso apocalíptico" ao Ocidente, tal como foi avançado por uma fonte do Ministério da Defesa russo à agência Reuters, na passada sexta-feira.

O Presidente russo focou o discurso na necessidade de vencer no Donbass, "para defender o nosso país” e para fazer "de tudo para que a guerra não volte”.



Sobre as perdas no efetivo militar, Vladimir Putin voltou a dizer que "a morte de cada soldado nosso é uma tristeza". E que tudo será feito para apoiar as famílias dos soldados russos que morreram na Ucrânia.

Foi esta, em resumo, a mensagem deixada por Vladimir Putin num discurso de 11 minutos que ecoou por toda a Praça Vermelha, engalanada para as comemorações de um Dia da Vitória carregado de simbolismo, mas com menos adereços festivos do que os inicialmente previstos, nomeadamente sem as acrobacias dos caças que desenhariam nos céus a letra Z, que tornou-se o símbolo da ofensiva russa na Ucrânia.

Segundo o Ministério da Defesa russa, o espetáculo ficou em terra, supostamente por causa das condições climatéricas impróprias para o evento.