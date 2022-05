Atum, água e cobertores. Há uma carrinha portuguesa que alimenta os soldados na frente de batalha

“Ainda vivo”. É desta forma que Petro Kostyuk responde aos amigos portugueses que perguntam como está este luso-ucraniano de 50 anos por estes dias de guerra. Esteve duas décadas em Portugal, tem passaporte e carta de condução – a precisar da renovação dos cinquentenários – emitidos no nosso país, mas decidiu regressar à Ucrânia há dois anos.



Trouxe apenas a carrinha comprada em 1989, com matrícula portuguesa, e é com ela que percorre as frentes de batalha no Leste e Sul da Ucrânia. Já fez mais de 30 mil quilómetros em dois meses, num vaivém constante entre a linha da frente e a da retaguarda logística no centro do país.

“Andamos com armas e com roupa militar, porque percorremos zonas onde o terreno já não é nosso e ainda não é deles. Levamos coisas para os nossos militares em zonas onde eles ficam dois ou três dias sem água e sem comida”, conta este operacional da Associação de Voluntários ATO de Vinnytsia, com sede na cidade de BAR, no centro da Ucrânia.

ATO é o acrónimo inglês de Operação Antiterrorista, nome dado à contra ofensiva ucraniana lançada em 2014 no começo da guerra no Donbass, que agrega as províncias de Luhansk e Donetsk.

Desde então que esta associação presta apoio logístico aos soldados ucranianos na frente de batalha. “Já fez mais de 100 saídas para posições quentes no conflito”, explica Petro, um camionista internacional em modo de pausa para acudir ao que considera ser uma prioridade como ucraniano.

Carregam um pouco de tudo. Na Páscoa levaram bolos da família e conservas de todo o género. “A malta de Severodonetsk e Kharkiv conhece bem o atum português”, assegura este camionista ao serviço da causa ucraniana. “Há aldeias que mataram todos os porcos para fazerem conservas. Até batata levamos”, acrescenta.

De Portugal já recebeu também ajuda humanitária mais normal como fraldas e medicamentos até produtos menos ortodoxos. “Tremoços também mandaram, mas quem quer isso na guerra?”