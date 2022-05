Anna, Nadja e Henrique. Três rostos da “beleza da língua portuguesa” em Kiev

Nadejda Kozlenko pede ao segurança que abra a porta da Universidade Nacional de Linguística, não muito longe da Embaixada de Portugal em Kiev. Está tudo fechado, as aulas são essencialmente remotas e no dia em que a visitamos nem sequer há atividade escolar. As portas abrem-se para Nadja - como todos a conhecem - para que possamos percorrer os corredores vazios até chegarmos à sala 417 onde está o Centro de Língua Portuguesa (CLP) numa parceria entre o Instituto Camões, a Embaixada e a Universidade de Linguística.

"É o nosso cantinho português", diz Nadja enquanto abre à porta que fica ao lado de um quadro onde está a memória histórica do centro. Lá estão as fotografias das assinaturas de protocolos com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, as visitas dos embaixadores portugueses, o encontro com Luísa Sobral na final da Eurovisão e um conjunto de faces notáveis portuguesas, de Ronaldo a Saramago, de Marcelo a Mourinho, passando pelo "ucraniano" Paulo Fonseca.

A foto mais preciosa mostra o então ministro dos Negócios Estrangeiros com os estudantes do CLP. No dia 10 de Julho de 2017, até Augusto Santos Silva cantou "Uma Casa Portuguesa" que Amália Rodrigues popularizou.