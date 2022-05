Dia 71. Cessar-fogo não terá sido cumprido em Azovstal. O sangue judeu de Hitler e as desculpas de Putin a Israel

No entanto, o Kremlin nega que as tropas russas estejam a invadir o complexo fabril de Azovstal na cidade portuária de Mariupol. Na zona ainda há combatentes e civis ucranianos presos. Moscovo assegura que os corredores humanitários previstos estão abertos e que está a ser cumprido o cessar-fogo.

A informação foi prestada pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado pela agência Reuters, quando questionado sobre se a alegação de um alto funcionário ucraniano de que tropas russas invadiram o território da fábrica era verdadeira.

Esta quinta-feira, Volodymyr Zelenskiy pediu um cessar-fogo de três dias para permitir a evacuação de civis, na maioria mulheres e crianças.



Os militares russos disseram que interromperiam a atividade militar durante o dia de quinta-feira e nos dois dias seguintes para permitir a saída de civis.

Mas com condições: Kiev deve ordenar aos soldados ucranianos cercados na siderurgia de Azovstal, em Mariupol, que deponham as armas, disse o Presidente russo na conversa telefónica com o primeiro-ministro de Israel.

Papa aguarda um sinal de Putin

O secretário de Estado do Vaticano reafirmou a vontade do Papa em se encontrar pessoalmente com Vladimir Putin, com vista a uma solução para pôr fim ao conflito na Ucrânia.

Citado pelo portal Vatican News, o cardeal italiano Pietro Parolin reafirmou a vontade e a disponibilidade de Francisco se deslocar a Moscovo num esforço para parar a guerra.

Mas falta o sinal de abertura do lado russo: “penso que, chegados a este ponto, não há outros passos a dar, ofereceu-se a possibilidade por parte do Santo Padre de ir a Moscovo, de se encontrar pessoalmente com o Presidente Putin. Esperamos que eles saibam o que pretendem fazer. Mais do que isto não nos parece que da parte do Santo Padre possam ser dados outros passos”, disse Parolin.

Afirmações que surgem na sequência da entrevista de Francisco ao jornal 'Corriere de la Sera' e, que foi sinalizada a disponibilidade para um encontro com Putin em Moscovo. O que só poderá acontecer "se Putin abrir a porta", disse o Papa, na altura.

Ucrânia precisa de 5 mil milhões de euros por mês

O presidente do Conselho Europeu disse esta, esta quinta-feira, que é urgente "agir agora" no apoio à Ucrânia.

Falando na Conferência de Internacional de Doadores de Alto Nível para a Ucrânia, Charles Michel disse que "o principal objetivo é angariar dinheiro para esta ação humanitária, mas outra urgência é a liquidez".

"A Ucrânia precisa de fundos significativos para funcionar, cerca de 5 mil milhões de euros por mês, de acordo com o FMI", acrescentou Charles Michel.

Em resposta ao apelo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou a mobilização de quatro mil milhões de euros adicionais em apoio financeiro para a Ucrânia, indicando que "apoia totalmente" a reconstrução do país.

Do lado português, António Costa anunciou um apoio adicional que inclui 1,1 milhões de euros em ajuda humanitária e um milhão de euros destinados à resposta humanitária das Nações Unidas.