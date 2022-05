Volodomyr, o português que ficou em Brovary a ver a guerra do nono andar

Não é a primeira nem a segunda vez que o vento desafia o gravador de reportagem na Ucrânia. Há sempre uma aragem, às vezes suave, outras vezes cortante, por estas paragens, sobretudo quando as temperaturas estão mais agrestes.

Desta vez, a manhã está amena no Parque da Vitória em Brovary, arredores de Kiev, onde corre a mesma brisa contínua que nos perfuma a conversa. Um homem alto e agasalhado, incluindo de chapéu, caminha na nossa direção e não se consegue tirar os olhos do pormenor da barba gigante e branca que ostenta.

"Como está? ", disse, quando percebi que aquele senhor, que suspeitaria ser Volodomyr, aproximava-se num passo lento de quem tem 64 anos e muitos quilómetros nas pernas. Usar a língua portuguesa nestas paragens serve de senha para confirmar que aquele é mesmo o cidadão português Volodomyr Naumenko, nascido nos arredores de Brovary, cidade onde vive com um filho e uma neta, com um quarto de século de biografia em Portugal.

Vim para saber como foi essa aventura de resistir na cidade à artilharia russa que, nas primeiras semanas de ofensiva terrestre, fez um cerco parcial à capital. A partir de certo momento, percebemos que todas as histórias partem do mesmo cais, à mesma hora: "no dia 24 de fevereiro, estava eu a dormir, eram 5 horas da manhã e ...Buuuuuum", exclama Volodomyr, prolongando muito a vogal, pois o alvo era Burispil, o aeroporto internacional que fica à distância de uma caminhada de 30 minutos. E mais "Buum ! Buum!” veio a seguir e nas notícias "contaram que a guerra começou".

A decisão de ficar

Volodomyr trabalhou 25 anos em Portugal, primeiro a reparar barcos na Marina de Vilamoura, depois a abrir uma mercearia em Lisboa. Acabou a apostar numa clínica de “medicinas alternativas”, que deixou quando quis internacionalizar - até agora sem sucesso - uma patente curativa de cancro.

"Sou português e preciso de apoio do meu país para sair daqui", disse ao telefone a uma funcionária da embaixada, no dia da primeira bomba, quando já sabia que todas as estradas estavam bloqueadas. O tempo passou sem resposta e o relato de Volodomyr dá a entender que a comunicação com a estrutura diplomática portuguesa não foi fácil naquelas horas confusas de fevereiro. Procurando alternativas por Portugal, deram-lhe um contacto de um advogado que também pouco adiantou.