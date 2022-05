Dia 68. Evacuação de Mariupol “muito difícil”. As origens de Zelenskiy e o pedido de desculpas a Israel

A chegada de civis de Mariupol a Zaporíjia acontece depois das negociações que permitiram criar um corredor humanitário. A estes vão juntar-se, em breve, os primeiros 100 civis que foram retirados numa complexa evacuação do complexo siderúrgico Azovstal. Operação que ainda está em curso e que o autarca da cidade ucraniana de Mariupol considerou de “muito difícil” e estando dependente da cooperação russa. "Conseguimos retirar mais de 100 pessoas dos abrigos antiaéreos, que agora estão a caminho de território controlado pela Ucrânia. Estamos à espera que as tropas russas nos permitam fazer isso", disse Vadym Boichenko à televisão ucraniana. A CNN confirmou que Boichenko se estava a referir às pessoas retiradas no domingo do complexo siderúrgico Azovstal. "O processo de evacuação está a ocorrer diretamente com a participação do presidente da Ucrânia e vice-primeira-ministra Iryna Vereshchuk. Enfatizo, é muito difícil", continuou. Quanto à retirada das centenas de soldados ucranianos que continuam na fábrica de Azosvtal, Boichenko explicou que “é um procedimento separado e um processo de negociação separado". “As negociações estão em curso”, acrescentou.

Entretanto, as Nações Unidas continuam a coordenar esforços para retirar os civis que têm estado abrigados no complexo industrial.

O Estado Maior General das Forças Armadas ucranianas acrescentou que os russos estavam também a pressionar os ataques desde Izyum até às cidades de Slovyansk e Barvinkove. Em declarações à Associated Press (AP), o analista militar ucraniano Oleh Zhdanov disse que a redistribuição das forças de Mariupol para a linha da frente no leste reflete o fracasso em ganhar terreno nessa área.

Popasna tem sido um dos epicentros dos combates no leste, uma vez que os militares russos têm procurado romper as defesas e cercar as forças ucranianas no leste.

Os militares ucranianos afirmaram esta segunda-feira que a Rússia reposicionou algumas das suas forças do porto de Mariupol para se juntarem à ofensiva no leste da Ucrânia. O Estado Maior General das Forças Armadas ucranianas indicou que vários batalhões russos foram enviados de Mariupol para a cidade de Popasna, na região oriental de Lugansk.

O governador regional de Kursk, Roman Starovoit, disse no domingo que a ponte foi danificada com explosivos por agressores não identificados e o comité de investigação, a agência de investigação estatal da Rússia, lançou um alerta para o que descreveu como um "ato terrorista".

Isto no dia em que várias equipas de trabalhadores terão começado a reparar uma ponte no sudoeste da Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia, que foi danificada no que as autoridades locais descreveram como um “ato de sabotagem”, noticiou a agencia Associated Press.

Também neste dia, um outro ataque, com míssil russo, atingiu uma ponte estrategicamente importante no estuário do Dniester, na região de Odessa. A ponte, que já foi atingida duas vezes pelas forças russas, fornece a única ligação rodoviária e ferroviária no território ucraniano para uma grande parte sul da região de Odessa.

Ao 68.º dia de guerra, um ataque com míssil voltou a atingir, nesta segunda-feira a cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, causando vários mortos e feridos, anunciou o governador local, Maksym Marchenko, no Telegram, sem, contudo, fornecer mais detalhes.

Entretanto, também Dmytro Kuleba reagiu às afirmações do homólogo russo, dizendo que Lavrov não consegue “esconder o antissemitismo profundamente enraizado das elites russas”. “Os seus comentários são hediondos são ofensivos para o presidente”, escreveu o chefe da diplomacia ucraniana no Twitter.

Sergei Lavrov sugeriu, numa entrevista, que Hitler tinha “sangue judeu”, tal como Volodymir Zelensky. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia falava à televisão italiana, no domingo, reiterando que o objetivo da “operação especial” na Ucrânia é “desnazificar” o território. Segundo Lavrov, Zelensky “apresenta um argumento: que tipo de nazismo podem ter na Ucrânia se ele é judeu?”. “Posso estar errado, mas Hitler também tinha sangue judeu. Não significa absolutamente nada. O povo judeu sábio diz que os antissemitas mais fervorosos geralmente são judeus”, acrescentou o chefe da diplomacia russa. Esta segunda-feira, Israel convocou o embaixador russo para esclarecer a situação e exigiu um pedido de desculpas. “As declarações do ministro Lavrov são imperdoáveis e ultrajantes, além de um terrível erro histórico”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Yair Laid.

"Ele não pensou bem na sua operação na Ucrânia", disse Scholz. "Não pensou que a Ucrânia resistiria assim. Não achou que nós a apoiaríamos durante tanto tempo... Não iremos levantar as sanções a menos que Putin chegue a um acordo com a Ucrânia".

As sanções impostas à Rússia como resultado da invasão da Ucrânia não serão levantadas até que Moscovo chegue a um acordo de paz com Kiev, assegurou, nesta segunda-feira, o chanceler alemão, Olaf Scholz, acrescentando que cabe à Ucrânia decidir a paz que deseja.

A Polónia disse que está pronta para ajudar a Alemanha a deixar de depender petróleo russo. "Estamos prontos para apoiar as ambições de suspensão da Alemanha com nossa refinaria em Gdansk", disse a ministra Anna Moskwa. "Queremos que este pacote [de sanções] inclua uma data e um requisito muito específicos e claros para todos os países, que seja um pacote completo, sem lacunas", sustentou, ainda, a governante.

Costa reúne com primeiro-ministro ucraniano quarta-feira

O primeiro-ministro, António Costa, vai reunir-se com o seu homólogo ucraniano, Denys Shmygal, na quarta-feira, por videoconferência, tendo as conversações como temas centrais as relações bilaterais e a guerra provocada pela invasão russa da Ucrânia.



Segundo um comunicado divulgado pelo gabinete de António Costa, a reunião entre os dois primeiros-ministros decorrerá às 11h30 horas de Portugal continental.



De acordo com a mesma nota, na quinta-feira, o primeiro-ministro português participará, também por meios digitais, na Conferência Internacional de Doadores de Alto Nível para a Ucrânia, que terá lugar em Varsóvia.



"A iniciativa é coordenada pelos primeiros-ministros da Polónia e da Suécia, em parceria com os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia", refere-se.

Portugal já atribuiu 34.562 proteções temporárias

Por cá, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) atribuiu, desde o início do conflito na Ucrânia, 34.562 proteções temporárias a cidadãos ucranianos e a estrangeiros que residiam naquele país. Destes, 11.775 são menores.



Em comunicado, o SEF afirma que os municípios com o maior número de proteções temporárias concedidas continuam a ser Lisboa, Cascais, Sintra, Porto e Albufeira.



O SEF acrescenta ainda que desde o início do conflito já comunicou ao Ministério Público 607 menores “que se apresentaram na presença de outra pessoa que não o seu progenitor ou representante legal comprovado, sem perigo atual ou iminente; e à CPCJ 15 menores não acompanhados e/ou na presença de outra pessoa que não o seu progenitor ou representante legal comprovado, em perigo atual ou iminente”.

UEFA exclui Rússia e Portugal participa no Europeu de futebol feminino



No campo desportivo também há novidades. A UEFA anunciou a exclusão da equipa de futebol feminino da Rússia do Europeu de futebol. Com esta decisão será Portugal a participar na competição.

A UEFA revelou também que a seleção russa não poderá disputar a Liga das Nações e as equipas da Rússia não poderão disputar as competições europeias como a Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga Conferência Europa, UEFA Youth League e a Liga dos Campeões feminina.