O dilema alemão. No meio da ponte entre a Rússia e a Ucrânia

O chanceler alemão, Olaf Scholz, assinalou que é preciso impedir a todo o custo uma terceira guerra mundial: "A nossa ação é guiada por estes princípios: o maior apoio possível à Ucrânia, mas nenhuma participação da NATO na guerra", declarou Scholz.

Grande parte dos alemães teme ser arrastada para uma nova guerra. Ao enviar armas pesadas para a Ucrânia, a Alemanha poderia ser vista como co-beligerante. Por outro lado, para utilizar tanques Leopard - um dos itens na lista de pedidos da Ucrânia - os soldados ucranianos precisariam primeiro de formação, sublinhou o Governo,

Após semanas de pressão, Berlim anunciou, no início desta semana, que autorizou o envio de tanques antiaéreos Gepard do stock da indústria alemã. Por entre críticas da oposição da CDU/CSU, que acusou o chanceler Scholz de falta de liderança, e apelos do embaixador ucraniano na Alemanha, Andrij Melnyk, para mais "coragem", o Parlamento alemão consentiu na quinta-feira o envio de armas pesadas para a Ucrânia.

O envio deste material é um dilema, reconheceu Britta Haßelmann, líder da bancada parlamentar dos Verdes.

"Por um lado, não queremos ser parte beligerante; por outro, não podemos deixar a Ucrânia desamparada face ao agressor Putin", disse Haßelmann, citada pela revista Spiegel.

Saskia Esken, do SPD, referiu, contudo, que há um limite de armas que a Alemanha pode fornecer: "O que a Alemanha entrega depende da capacidade da indústria alemã de armamento, porque a capacidade do Exército alemão está esgotada. Não podemos comprometer a proteção do nosso país."

O dilema dos fundos para a Bundeswehr

Há dois meses, um jornalista da televisão pública ZDF perguntou a Egon Ramms, ex- comandante na NATO, se o Exército alemão estaria preparado para defender o país, caso necessário.

A resposta de Ramms foi um redondo "não".

Houve vários cortes na "Bundeswehr", particularmente após 2010. As Forças Armadas não estavam na lista de prioridades do Governo. Relatório atrás de relatório constata o mesmo: falta pessoal, falta equipamento… Há vezes em que os militares têm de pedir material emprestado e faltam peças para reparar tanques ou aeronaves, já para não falar da burocracia que atrapalha as estruturas no Exército.