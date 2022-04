Moldávia, Moldova, Transnístria. O país dividido que pode entrar na guerra entre Rússia e Ucrânia

Veja também:

A Moldávia, ou Moldova, pode ser o próximo país a entrar na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, devido à região separatista da Transnístria. Afinal, como se escreve o nome de um dos países mais pobres da Europa e qual o papel da Transnístria para Vladimir Putin, uma região que ganhou atenção mediática no ano passado devido aos sucessos de um clube de futebol?



Numa chamada telefónica com o Sheriff, o clube da capital da Transnístria que fez história na Liga dos Campeões para o futebol moldavo, a conversa durou pouco mais de 20 segundos com a secretária do outro lado da linha.

"Hello, do you speak English?", pergunto, para perceber se o diálogo é possível. A resposta foi rápida, curta e simples: "Niet", russo para "não". Reforço a questão: "No english at all?". A resposta foi a mesma e a mensagem clara de quem não quer conversar com um estrangeiro.

Despeço-me, mas desta vez com uma resposta irónica no mesmo idioma: "Bye bye".

Apesar de pertencer oficialmente à Moldávia, este é apenas mais um retrato da Transnístria, região autoproclamada independente desde a década de 90, um resquício da cultura soviética e que continua fechado ao exterior, apesar dos feitos do seu clube nas provas europeias.

Desde segunda-feira que foram noticiados vários ataques militares na Transnístria. Duas antenas de rádios foram alegadamente derrubadas perto da fronteira com a Ucrânia e foi atacada uma unidade militar junto à capital Tiraspol.

Para Volodymyr Zelenskiy, presidente da Ucrânia, o plano da Rússia é claro: invadir a Moldávia a partir da Transnístria, território que faz fronteira com a Ucrânia.

“Entendemos claramente que este é um dos passos da Rússia. Não se trata apenas de notícias falsas, o objetivo é óbvio. É desestabilizar a situação na região, ameaçar a Moldávia. Eles mostram que se a Moldávia apoiar a Ucrânia, haverá certos passos”, disse.

A Rússia não garante que a Transnístria não entre no conflito com a Ucrânia. A Moldávia está em alerta máximo, a presidente Maia Sandu reuniu o Conselho Supremo de Segurança e acelerou o processo de adesão à União Europeia.