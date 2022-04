Guerra pode fazer da Transnístria "uma nova zona de conflito"

A região tem estado em foco nos últimos dias, após uma série de explosões em Tiraspol, a capital da região separatista moldava pró-Moscovo.

A Situação levou o presidente da Transnístria a apelar às autoridades da Moldávia e da Ucrânia para que preservem a paz.

Também do lado moldavo têm surgido apelos à calma, com o país a reforçar a segurança, após uma série de explosões ocorridas na Transnístria e após declarações de um general dizendo que o objetivo de Moscovo seria o controlo do Donbass, do sul da Ucrânia e também da região separatista da Moldávia onde, segundo o Kremlin, "há povos que falam russo e estão a ser oprimidos".

Porquê que a Transnístria pode ser importante nesta guerra?



Fernando de Sousa refere que, se a Rússia continuar a avançar pelo Ocidente, "poderá estabelecer um corredor entre a Crimeia, uma Odessa conquistada e chegar à Moldávia, através da Transnístria".

No entanto, este é um cenário que o historiador não acredita que possa mesmo vir a acontecer, devido aos custos que uma operação dessa escala exigiria.

"Vai prolongar a guerra muito mais tempo e a Rússia vai ter muito mais baixas", aponta.

E também é preciso ter em conta que "a Ucrânia não pode aceitar um isolamento do Mar Negro" e vai fazer tudo para não o permitir.

"Não pode aceitar deixar de ser uma potência marítima para ser uma potência unicamente terrestre, sem acesso ao mar", realça, Fernando de Sousa.