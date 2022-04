Dia 62. Putin frente a frente com Guterres e a Polónia sem gás a partir de quarta-feira

Sergei Lavrov reafirmou a abertura de Moscovo para promover a retirada de civis ucranianos das zonas de combate, sublinhando que a proteção dos civis é, também, um dos objetivos da chamada operação militar especial, utilizando o termo adotado pela Rússia para denominar a guerra desencadeada na Ucrânia.

António Guterres fez, aliás, questão de sublinhá-lo ao chefe da diplomacia russa. Se Sergei Lavrov atirou as culpas para a Ucrânia, dizendo que Kiev recusa responder às propostas de paz apresentadas por Moscovo, já o secretário-geral das Nações Unidas lembrou que, apesar das razões de queixa que o Kremlin em relação ao cumprimento dos acordos firmados com o Governo ucraniano em 2015, há um país agressor, que mobilizou soldados para o território ucraniano, e um país agredido, que não tem efetivos mobilizados na Rússia.

Argumento que Guterres levou, já durante a tarde, ao encontro com Vladimir Putin: "a violação da integridade territorial de qualquer país não está de acordo com a Carta da ONU. Estamos profundamente preocupados com o que está a acontecer. Consideramos que aquilo que aconteceu foi uma invasão do território ucraniano", disse.