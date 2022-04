A noite em que Macron voltou a derrotar Le Pen às portas do Eliseu

Em França, a noite é de vitória para Emmanuel Macron. O candidato liberal foi reeleito com 58.2% dos votos, contra 41.8% de Marine Le Pen, da extrema-direita, dados, contudo, ainda provisórios.

Nos Champ de Mars, um dos maiores espaços verdes de Paris, em frente à torre Eiffel, o ambiente desta noite eleitoral foi de uma enorme festa.

O Presidente francês chegou aos Champ de Mars, ao som do hino da alegria, da União Europeia. No momento da sua entrada, a emoção era visível no rosto dos franceses e houve ainda quem não conseguisse conter as lágrimas.

A Renascença esteve no terreno e falou com Ana Martins, chefe do gabinete do Ministro da Coesão Territorial francês, que explicou o motivo principal que a faz apoiar Macron.

"Sou apoiante de Emmanuel Macron porque ele foi o único candidato da segunda volta a ter uma política que não seja anti filho de emigrantes e lusodescendentes, nomeadamente. Esse é o motivo pelo qual estou profundamente anti Marine Le Pen", começou por dizer.

Apesar disso, existem outras razões que a nossa entrevistada enumerou, em seguida: "O programa de Emmanuel Macron, além da abertura sobre o mundo, o liberalismo económico, o facto de ele estar a ter um papel super importante na Europa também".

Depois, a Renascença perguntou como é que Ana Martins definiria o próximo mandato de Emmanuel Macron em 3 palavras. A resposta foi peremptória: difícil, difícil e muito difícil.

"Digo isto com ironia, mas para dizer a verdade estou um bocadinho triste hoje porque apesar de Emmanuel Macron ter vencido, a Marine Le Pen progrediu muito e isso não deixa boas expectativas, nem para as legislativas, nem para as próximas presidenciais", defendeu.

A chefe do gabinete do Ministro da Coesão Territorial francês constatou depois que, em 2027, Macron já não poderá ser reeleito, uma vez que só pode cumprir dois mandatos seguidos e que isso poderá eventualmente trazer mudanças para o país.

"Não haverá outro Emmanuel Macron em 2027. Ele não pode fazer mais do que dois mandatos sucessivos, por isso vai haver a questão da descendência dele», salientando que será importante perceber «como é que ele vai preparar o partido para ter outro candidato".

Segundo a nossa entrevistada, doravante, será igualmente importante perceber como é que os partidos tradicionais vão assumir de novo os papéis de partido do governo ou da oposição.

Por seu turno, Jerome Leroy, de 45 anos, também revelou que esteve contra Marine Le Pen nesta eleição.

"Eu tive a escolha entre os dois e não apoio, de todo, a Marine Le Pen. É verdadeiramente uma mobilização contra a Marine Le Pen. Estou contente com o que Macron fez nos últimos 5 anos », explicou o cidadão francês, que se dirigiu à noite eleitoral com o filho de 6 anos, para que também ele pudesse assistir a esta «noite histórica para o futuro de França".