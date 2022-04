Dia 59. Seis mortos em Odessa depois de bombardeamento, anunciado recolher obrigatório durante a Páscoa Ortodoxa

Mais de 400 corpos exumados e recolhidos em Bucha

Um total de 412 corpos foram recolhidos e exumados na cidade ucraniana de Bucha, na região de Kiev, depois da retirada das tropas russas, disse hoje o presidente da câmara local.

"Em Bucha, terminou um processo importante e difícil, a recolha e exumação dos corpos dos assassinados e mortos no território da comunidade de Bucha. O número que temos hoje é de 412", escreveu Anatoly Fedoruk no Facebook.

Acrescentou que os investigadores e peritos "que trabalham sem descanso" na cidade confirmarão os números.

Segundo o autarca, uma em cada três pessoas mortas na região de Kiev durante o ataque militar russo é de Bucha.

Ucrânia anuncia recolher obrigatório durante a Páscoa Ortodoxa



A Ucrânia anunciou um novo recolher obrigatório neste fim de semana, que é de celebração da Páscoa, segundo o calendário juliano.

Segundo o vice-chefe do gabinete do presidente Zelenskiy, Kyrylo Tymoshenko, o recolher obrigatório vai estar em vigor entre as 19h00 locais e as 5h00 de domingo nas regiões de Donetsk, Lugansk, Kharkiv, Zaporizhzhia, Mykolaiv e Kherson, onde há combates em curso.

Noutras regiões do país, como em Kiev, o recolher obrigatório vigora entre as 23h00 e as 5h00.