Dia 57. Zelenskiy discursa na Assembleia da República, Pedro Sánchez visita Ucrânia

Pedro Sánchez “comovido” na visita à Ucrânia

O primeiro-ministro espanhol diz-se “comovido a confirmar o horror e as atrocidades da guerra de Putin”. São estas as palavras de Pedro Sanchez no Twitter, numa publicação com um vídeo sobre a sua visita a Borodyanka.

O chefe do executivo chegou nesta quinta-feira a Kiev, juntamente com a sua homóloga dinamarquesa, Mette Frederiksen, numa deslocação rodeada de segurança e cheia de secretismo, que começou com uma viagem de avião até à Polónia e continuou com uma outra, de comboio, durante várias horas, até à capital ucraniana.



Pedro Sanchez e Mette Frederiksen já foram recebidos pela vice-primeira-ministra ucraniana, Olga Stefanishina, e têm encontro marcado com o Presidente, Volodomyr Zelenskiy