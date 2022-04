Dia 56. Rússia diz que enviou nova proposta de paz, mas Zelensky nega

No entanto, o presidente da Ucrânia negou as alegações feitas pelo porta-voz do Kremlin de que Moscovo forneceu a Kiev um novo documento para negociações de paz .

“Não ouvi nada sobre isso”, disse Volodymyr Zelensky na noite de quarta-feira.

"Estou convencido de que eles não nos enviaram nada”, o líder ucraniano.

Várias rondas de negociações de paz desde que a Rússia invadiu a Ucrânia há quase dois meses não tiveram sucesso.