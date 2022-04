Guerra na Ucrânia: Viagem de um Cardeal pelos destroços da humanidade perdida às portas de Kiev

O cardeal Krajewsky procurou uma pequena base de cimento para acompanhar esses trabalhos em recolhimento. Em silêncio, observou como cinco bombeiros resgataram este corpo decomposto para um lençol branco. Quando as feições dos membros que restavam deste corpo ficaram depositadas no chão, o enviado do Papa ajoelhou -se num pedaço de cimento que caiu do prédio, cheio de pó, sujando as calças, mas preservando a batina.

Mais uma vez, o cardeal Konrad deu um passo em frente quando o corpo passou diante dele naquele lençol plastificado. Fez o sinal da cruz sobre o cartão de identificação encontrado no cadáver deste homem de 45 anos, provavelmente soterrado ao lado de duas mulheres, como apurámos junto do coordenador do resgate.

O esmoler pontifício abraçou dois bombeiros e insistiu em aproximar-se deste corpo inerte e desfigurado envolvido num lençol. Antes que cobrissem o corpo com um saco preto do processo forense, o cardeal deu mais dois passos em frente e voltou a ficar silencioso.

Ajoelhou-se, e depois colocou a mão direita sobre este corpo. Levantou-se, inclinou-se em respeito e só o ruído das retroescavadoras abafavam o choro de tristeza e muita indignação que o capelão militar que o acompanhava não conseguiu conter.

Pormenores não são pormenores na guerra. Alguém entregou ao Cardeal uma Bíblia cheia de pó, retirada dos escombros. Krajewski beijou-a e levou-a de Borodyanka no seu carro.

40 quilómetros de devastação

Ao longo do dia o Cardeal polaco serpenteou de carro os 40 quilómetros do arco norte de Kiev na estrada que liga Borodyanka à capital ucraniana. Passou por Irpin, onde as marcas de uma batalha terrestre muito dura são evidentes á beira da estrada.



Igrejas, supermercados, farmácias, edifícios residenciais, nada foi poupado. Jazem tanques e carros baleados ainda no alcatrão e nas valetas. A ponte de Irpin já se atravessa nos limites da física tal como a de Borodyanka. Ambas foram destruídas para travar o avanço russo.