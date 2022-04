Regressou à Ucrânia e atravessou o país sozinha para depois voltar a fugir

Angela Sharukhanova, 33 anos, tinha chegado a Portugal com a mãe há menos de duas semanas, quando decidiu voltar novamente ao cenário de guerra de onde fugira, na Ucrânia.

Em pouco tempo, tinha conseguido encontrar uma casa e um emprego num salão de cabeleireiro, nos arredores de Lisboa. “Estava a integrar-me bem, mas precisava de material para continuar a trabalhar e de alguma roupa e bens para começar de novo”, conta a jovem, que é esteticista na área do "styling" de sobrancelhas e pestanas.

“Da primeira vez que aterrei em Lisboa, trouxe apenas uma pequena mochila e o cão”, recorda a ucraniana, adiantando que a empresa onde trabalhava, na região de Kharkiv, no leste, fechou as lojas no país. “Ainda antes da viagem, pedi à gestora da loja que me enviasse os produtos e ferramentas por correio para Lviv [na zona ocidental do país].”

De autocarro em autocarro, conseguiu chegar à fronteira da Ucrânia e percorrer – sozinha – mais de 1000 quilómetros para regressar a casa.

Sozinha e praticamente sem dinheiro, Angela saiu do Barreiro, onde estava alojada, com a mãe, e apanhou um autocarro, à noite, com destino a Leiria. Através das redes sociais, soubera que, na manhã seguinte, iria partir, daquela cidade, uma caravana humanitária para Varsóvia, na Polónia. “Pedi para me levarem e disseram-me logo que sim”, revela Angela, acrescentando que “há muitas pessoas a quererem ajudar os refugiados”.

De autocarro em autocarro, conseguiu chegar à fronteira da Ucrânia e percorrer - sozinha - mais de 1.000 quilómetros para regressar a casa. “Quando cheguei a Poltava, a cerca de 60 quilómetros da cidade onde vivo, soube que os bombardeamentos tinham parado e que tinha uma oportunidade para ir rapidamente a casa”, relata a ucraniana. “Pode parecer uma piada, ou uma loucura, mas eu sabia que ia conseguir. Amo a vida.”

Com a ajuda do pai, que ficara para trás - a Lei Marcial em vigor impede os homens, entre os 18 e os 60 anos, de saírem da Ucrânia -, conseguiu fazer duas malas, com roupa, sobretudo. “A minha casa, por enquanto, está intacta. Como não há água nem energia, na cidade, por causa dos ataques russos, tentei lavar-me como pude e comer alguma coisa. Estava tão cansada que tive de dormir uma hora, antes de apanhar o comboio para sair dali”, recorda.

O pai foi o único membro da família que conseguiu reencontrar. A irmã e a avó também estão na Ucrânia, tal como o marido que se juntou às tropas. “Felizmente, tenho conseguido falar com ele. Quando não me telefona, fico com medo que lhe possa ter acontecido alguma coisa”, desabafa.