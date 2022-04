Dia 47. Chanceler austríaco reuniu-se com Putin "para não deixar pedra sobre pedra"

O 47.º dia de guerra fica marcado pela reunião "dura" entre o chanceler austríaco e o Presidente da Rússia.

Depois de um encontro com Volodymyr Zelensky, este domingo, em Kiev, Karl Nehammer foi o primeiro líder de um estado-membro da União Europeia a encontrar-se presencialmente com o líder russo desde o início da guerra na Ucrânia.

Do encontro não existe qualquer registo fotográfico, apertos de mão ou outras formalidades diplomáticas da praxe. Apenas a confirmação, do lado do chanceler austríaco, de que a visita foi "um dever", "não foi amigável" e que a conversa foi "muito direta, aberta e dura" para não deixar "pedra sobre pedra".

Nehammer referiu ser “importante confrontar o presidente Putin com os factos em privado. Não existe alternativa na procura de diálogo com a Rússia, apesar de todas as diferenças”.

Em relação às suspeitas de crimes de guerra praticados pelas forças russas, o chanceler austríaco garantiu que foram abordados “da maneira mais clara possível” e que as sanções a Moscovo continuarão.

Embaixada portuguesa em Kiev vai ser reativada

O dia ficou também marcado pelo anúncio do ministro dos Negócios Estrangeiros de que vão ser retomadas as atividades diplomáticas em Kiev e que a embaixada na capital ucraniana voltará a estar em plenas funções assim que a situação de segurança o permitir.

Em declarações no Luxemburgo, João Gomes Cravinho confirmou que "Portugal tomou a decisão de pedir o regresso do embaixador e da embaixada a Kiev logo que houver condições", e que isso deverá acontecer, provavelmente dentro de algumas semanas.

Para o chefe da diplomacia nacional, este é "um sinal político muito importante" que tinha sido pedido "pelo Presidente Zelensky e também pelo Alto Representante Borrell, na sequência da visita que ele e a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, fizeram na passada sexta-feira a Kiev".