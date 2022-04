Guerra aperta cerco a Donetsk. "Vi um míssil a rebentar a 200 metros da minha casa"

Está a degradar-se a cada dia a situação no leste da Ucrânia, numa altura em que tudo aponta para que o exército russo esteja a preparar-se para uma ofensiva intensa para assumir o controlo de toda a região do Donbass.

Esta quinta-feira, um bombardeamento da aviação russa junto a uma estação de caminhos de ferro em Donetsk terá impedido a saída de três comboios humanitários.

No centro de Donetsk, a calma aparente sentida desde o início da guerra tem sido sacudida por bombardeamentos do exército ucraniano que tenta anular o domínio por parte dos separatistas pró-russos.

Em declarações à Renascença, a partir de Donetsk, Denis Oriel, um cidadão ucraniano que vive em Portugal, mas que se encontra retido em solo ucraniano desde o início da guerra, conta que os bombardeamentos têm sido mais frequentes, até no centro da capital da república popular com soberania reconhecida por Moscovo.

Foi o que aconteceu na passada terça-feira: “estava sentado no meu quarto, e vi um míssil a rebentar a 200 metros da minha casa. Frequentemente, ouve-se o barulho da artilharia. Em meados de março, houve um ataque, lançaram um míssil balístico que rebentou no centro da cidade e matou pelo menos 25 pessoas. Portanto, agora, a situação está mais grave do que estava”, conta.

“Já não há água há quatro dias”

O agravamento da situação de segurança em Donetsk começa a ter consequências no abastecimento de produtos essenciais.

Denis Oriel diz que, nesta fase, a água é um bem cada vez mais raro nas torneiras da cidade.

“A cada 72 horas aparece a água, só de noite, e por muito pouco tempo, uma ou duas. Mas isso é cada vez mais raro. Já não temos água há quatro dias”, revela.

Este ucraniano acrescenta que as milícias separatistas “começaram a distribuir água do rio local, as pessoas podem ir com baldes e garrafas de água. A minha mãe já trouxe alguns baldes com água do rio. Há quatro dias choveu e fomos apanhar água com baldes”.

Nos últimos dias, o Governo ucraniano tem apelado às populações do Donbass para que saiam o quanto antes da região do Donbass, avisando que se a zona for atacada pelo exército russo a retirada será muito mais difícil.

Denis Oriel lamenta não estar abrangido por esse aviso, uma vez que de destina a quem vive no Donbass, “mas nas zonas ainda controladas pelo exército ucraniano. Eu estou em Donetsk. Não se aplica a mim”.