Dia 43 de guerra. Rússia suspensa do Conselho dos Direitos Humanos, Zelensky aceita discursar no Parlamento

Zelensky aceita discursar na Assembleia da República

O Presidente da Ucrânia aceitou o convite para discursar no Parlamento português por videochamada. A informação foi confirmada à Renascença por fonte do gabinete do presidente Assembleia da República.

A data para o discurso ainda não foi escolhida.

O convite a Volodymyr Zelenskiy foi feito pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em articulação com o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

Na Assembleia da República, o partido Pessoas-Animais-Natureza foi quem lançou a ideia de realizar uma sessão solene com Zelenskiy por videoconferência. A proposta foi analisada na quarta-feira, na reunião de conferência de líderes, tendo sido aprovada, embora o PCP se tenha manifestado contra.



Ucrânia pede mais armamento à NATO

A NATO está "determinada a fazer mais" para ajudar a Ucrânia a defender-se da invasão da Rússia, disse esta quinta-feira, em Bruxelas, o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg.

“Os Aliados estão a fazer muito e estão determinados a fazer mais, no imediato e a longo prazo, para ajudar os valentes ucranianos a defender as suas casas e o país e a expulsar as forças invasoras", disse Stoltenberg, em conferência de imprensa no final de uma reunião dos chefes da diplomacia da NATO, em que participou o ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) ucraniano, Dmytro Kuleba.

O diplomata tinha indicado, antes da reunião, que a agenda para o encontro era simples "armas, armas e armas".

"Quantas mais armas tivermos e quanto mais cedo chegarem à Ucrânia, mais vidas serão salvas, menos cidades e vilas serão destruídas, e não haverá mais Buchas. Esta é a minha mensagem para os aliados, a quem peço que ponham de lado as suas hesitações e relutâncias e providenciem à Ucrânia tudo o que necessita", afirmou.

Portugal esteve representado, nesta cimeira, pelo novo chefe da diplomacia, João Gomes Cravinho.