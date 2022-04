Dia 42 de guerra. NATO quer reforço militar da Ucrânia, Rússia ameaça represálias contra sanções

Rússia ameaça represálias contra novas sanções da UE

A Rússia ameaça tomar medidas de represália caso a União Europeia (UE) venha a adotar, esta quarta-feira, o quinto pacote de sanções contra o país, disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo.

"É evidente que vamos tomar medidas de represália, assim como vamos desenvolver medidas apropriadas para protegermos os nossos legítimos interesses nos setores da economia e em outras áreas", asinalou Alexander Grushko, em declarações à agência de notícias russa Interfax.

Devido à campanha militar da Rússia, a UE deve aprovar mais uma série de sanções contra o país, nomeadamente proibindo a importação de carvão russo. As novas sanções do bloco europeu vão ser discutidas, esta quarta-feira, em Bruxelas.

Já esta quarta-feira,a União Europeia (UE) enviou quase três milhões de comprimidos de iodo, que protegem dos efeitos da radiação, para a Ucrânia e está a constituir reservas estratégicas de capacidades de resposta a riscos de saúde.

Como primeiro passo imediato, a UE conseguiu entregar à Ucrânia quase três milhões de comprimidos de iodeto de potássio, que podem ser utilizados para proteger as pessoas dos efeitos nocivos da radiação, através do Mecanismo de Proteção Civil da UE (rescEU), com a ajuda da Espanha e França, segundo comunicado.

Mais de quatro mil crimes de guerra em investigação

Os procuradores de justiça ucranianos estão a investigar mais de quatro mil potenciais crimes de guerra russos (4.684). De acordo com a procuradora-geral Iryna Venediktova, citada pelo jornal britânico “The Guardian”, a lista de potenciais crimes crescer às centenas a cada dia que passa.

A investigação começou depois de terem sido tornados públicos os acontecimentos em Bucha, que causaram uma repulsa global e uma série de novas sanções contra a Rússia.

Numa conferência de imprensa realizada naquela cidade, na terça-feira, a procuradora-geral da Ucrânia, Iryna Venediktova, descreveu as cidades recentemente libertadas pelas tropas russas, ao redor de Kiev, como uma “região torturada do inferno” e prometeu “punir os desumanos que a instalaram na nossa terra”.

Já a presidente da Comissão Europeia não poupa nas palavras para comentar a situação na Ucrânia e sublinhar que em Bucha ocorreram crimes de guerra.

Esta quarta-feira de manhã, numa sessão do Parlamento Europeu, Ursula Von der Leyen garantiu que depois de Bucha, a Europa ainda está mais próxima da Ucrânia.

“Há apenas sete semanas, Bucha era um amigável e calmo subúrbio de Kiev. Mas na passada semana, a própria humanidade foi morta, a sangue-frio, em Bucha. Executada com as mãos presas atrás das costas, com uma bala na cabeça. Foi deixada a apodrecer no meio da rua ou em valas comuns. Todos vimos as imagens. É o que acontece quando os soldados de Putin ocupam território ucraniano. Eles chamam-lhe libertação. Não! Nós chamamos-lhes crimes de guerra. E temos de dar-lhe esse nome".