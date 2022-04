Dia 41 de guerra. NATO antecipa controlo russo total de Donbass, Zelensky fala na ONU

Veja também:

O dia 41 da guerra entre Rússia e Ucrânia ficou marcado pelas declarações de Volodymyr Zelensky no Conselho de Segurança da ONU.

Já o secretário-geral da NATO alertou que tudo indica que a Rússia vai controlar a "totalidade do Donbass".

Esta terça-feira, ficou a saber-se que o conflito na Ucrânia já provocou a morte de 18 jornalistas. A invasão russa provocou ainda pelo menos 1.430 civis, incluindo 165 crianças, e feriu 2.097.

A guerra já causou um número indeterminado de baixas militares e a fuga de mais de dez milhões de pessoas, das quais 4,1 milhões para os países vizinhos.

A Renascença resume os principais momentos de mais um dia de guerra.

Zelensky na ONU acusa acusa militares russos de "matar por prazer"

O presidente ucraniano falou durante a tarde desta terça-feira, pela primeira vez, na reunião do Conselho de Segurança da ONU. O encontro contou com a presença de António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, e a discussão esteve, sobretudo, focada no cenário que foi encontrado em Bucha.

"Não houve um único crime que os russos não tenham cometido em Bucha. Mataram por prazer", disse o chefe de Estado ucraniano perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas, numa intervenção por vídeoconferência.



Zelensky acusou a Rússia de “colonialismo”, por retirar “centenas de milhares” de ucranianos do seu país, entre as quais duas mil crianças, criticando a passividade do Conselho de Segurança das Nações Unidas perante a ofensiva russa.

“Querem transformar ucranianos em escravos silenciosos”, afirmou Zelenskiy.

O líder ucraniano pediu uma reforma imediata do Conselho de Segurança das Nações Unidas que passe pela "remoção da Rússia, como um agressor e fonte de guerra e de forma a que não consiga bloquear decisões sobre as suas próprias agressões, a sua própria guerra".



“Temos de fazer tudo o que está nas nossas mãos para dar às futuras gerações uma ONU eficaz”, disse Zelensky.