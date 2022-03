“A Ucrânia é aprendizagem para Pequim. A China está atenta à lição”

Com uma economia dez vezes maior que a Rússia, a China pode ser o maior apoio a Moscovo para suavizar os efeitos das sanções internacionais ao regime de Putin? No futuro, a China pode ‘satelizar’ a Rússia no plano económico?

Não creio que vá acontecer no apoio à Rússia para contornar os efeitos das sanções. A China continua com esta neutralidade que, no fundo, pretender agradar a todos. A China está muito interessada em que o regime russo não caia, porque, apesar de tudo, é um bom parceiro.

Mas não é do interesse de Pequim monetarizar em yuans e rublos a compra de energia e secundarizar, deixando de lado a dependência, das transações em dólares?

Isso já está a ser feito e pode ser que seja ampliado. E neste processo de sanções do Ocidente à Rússia mais uma vez a China deverá tirar proveito. Uma dessas grandes vantagens que a China irá extrair é comprar petróleo e gás russo a um valor muito mais reduzido. Outra das vantagens é impor a sua moeda, o yuan, ao rublo russo que em queda de cotação, ou não sendo protegido, verá o yuan ser imposto nas trocas comerciais da China com a Rússia.

A China vai também tirar óbvias vantagens do ponto de vista geopolítico, porque, apesar de tudo, há muita competição entre Moscovo e Pequim no plano da influência na região, em particular na Ásia Central, são parceiros estratégicos, mas também são, de alguma forma, competidores e a China olha para a Rússia como um parceiro menor, um parceiro essencialmente regional de projeção de força.

A Rússia exibe a força, a China exibe a sabedoria. Esta é a grande diferença entre os dois. Do ponto de vista da ocupação de espaços geopolíticos, a Rússia tem uma influência essencialmente regional, a China tem uma presença que - embora seja também regional - ultrapassa em muito esse âmbito, é global, tem um projeto internacionalista desse ponto de vista e terá a ganhar também com a tragédia russa que é também muito a vantagem da China. Por isso é que há o recuo estratégico de Pequim, recuo instrumental para que essas oportunidades não sejam comprometidas.

O pior que podia acontecer à China era uma ampliação das sanções ao eixo Moscovo-Pequim, seria trágico para os dois e seriam dificeis de prever as consequências. Já no contexto atual a China não perde, porque acabou de ficar numa situação cómoda que lhe permite retificar a rota, este alinhamento com Moscovo.

Mais do que uma ordem mundial edificada à volta de esferas de influência com a China a controlar a Ásia, a Rússia com veto sobre alianças de segurança na Europa - o verdadeiro interesse estratégico da China é manter o seu crescimento económico e impedir a possibilidade de um bloqueio económico pelo Ocidente, no geral, e Estados Unidos, em particular? Este é o grande objetivo estratégico de Pequim?

Claramente a China pensa em si própria. Ponto. A China vive e alimenta-se da sua centralidade, enquanto civilização. O projeto chinês de ligação ao mundo é pensado com a China no centro de tudo. De resto, eu costumo acentuar esta diferença entre o projeto transformativo dos Estados Unidos no mundo, uma construção um pouco à sua imagem, ir a um país e tentar influenciar uma transformação do sistema político a favor dos valores ocidentais, mas a China já não opera assim.

A China não transforma diretamente cenários internacionais, antes faz projetos como a nova rota da seda e procura condicionar esses países aos seus próprios interesses económicos, com a ligação última sempre centrada em Pequim. Esta é a visão chinesa e será a realidade que vamos ter nos próximos tempos. A China não aceita de forma alguma ingerências externas, pressões vindas de outro lado e está sempre muito focada nos seus próprios interesses nacionais.

A China lida sempre mal quando há qualquer tipo de sugestão, de proposta exterior, por isso, é que não lida bem com as sanções, por isso é que nunca lidou bem, historicamente, com a Rússia, outra potência imperial que também não admitiu ingerências excessivas. Veja-se: até quando o comunismo chegou a China adaptou-o à sua realidade. Qualquer proposta do mundo das ideias universal é moldado à realidade chinesa. É sempre o ‘mundo chinês’ que prevalece. Esta é uma enorme diferença para o Ocidente.

O que a China pretenderá é que o regime russo não caia e que, evidentemente, o conflito se resolva e a guerra acabe, mas num contexto em que possa manter um parceiro estratégico em Moscovo com que possa contar para defender os seus interesses. Esta é a principal preocupação da liderança chinesa