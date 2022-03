Dia 29 de guerra. Associações pró-Rússia acolhem refugiados ucranianos, Zelensky participa em cimeira NATO

Veja também:

No dia 29 da guerra a Renascença deu conta de que há associações pró-Rússia a acolherem refugiados ucranianos por sugestão do Alto Comissariado das Migrações.

Esta quinta-feira assinalou-se um mês desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia e realizou-se uma cimeira da NATO com o presidente da Ucrânia como convidado, em que a Aliança prometeu "consequências severas" à Rússia.

Mais da metade das crianças na Ucrânia foram obrigadas a abandonar as suas casas desde que a Putin iniciou a invasão do país em 24 de fevereiro, avança a Unicef esta quinta-feira.



A Renascença resume os principais momentos do dia que assinala um mês desde o início do conflito.

Associações pró-Rússia acolhem refugiados ucranianos

Esta quinta-feira, a Renascença apurou que há associações pró-Rússia com ligações à Embaixada de Moscovo a acolher refugiados ucranianos, em Portugal.

A denúncia é da embaixadora da Ucrânia em Portugal, Inna Ohnivets, que alerta que é o próprio Alto Comissariado para as Migrações (ACM) que está a sugerir, para o acolhimento de refugiados, algumas associações supostamente com ligações estreitas à embaixada da Rússia.

A embaixadora da Ucrânia considera que isto representa um risco e já deu nota da sua preocupação ao Governo português.

De acordo com a diplomata, estas associações “cooperam com a embaixada russa” e os seus elementos “participaram em conferências na Rússia, com Vladimir Putin”.



NATO ameaça "consequências severas" se Rússia usar arsenal químico

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, avisou que o uso de armas químicas vai mudar o rumo da guerra na Ucrânia.

“Qualquer uso de armas químicas muda tremendamente a natureza da guerra na Ucrânia e é uma violação da lei internacional e terá amplas e severas consequências”, disse Stoltenberg.

O secretário-geral da NATO insistiu ainda na importância do papel da China na resolução deste conflito e prometeu mais apoio à Ucrânia