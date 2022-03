"Zelensky tem responsabilidade" na legitimação de forças de extrema-direita na Ucrânia

Já falou das forças de extrema-direita da Ucrânia, que estão documentadas. Do outro lado, fala-se que não há uma expressão significativa da extrema-direita na Democracia ucraniana. A verdade está no meio-termo? Qual é, na verdade, o peso da extrema-direita na Ucrânia?

A situação do nacionalismo ucraniano é muito complexa, já desde as manifestações antirrussas na Praça de Maidan. As forças declaradamente neo-nazi ou de extrema-direita eram, apesar de tudo, forças minoritárias entre os manifestantes.

Muitas vezes confunde-se a extrema-direita com os bandeiristas, ou seja, com os nacionalistas do antigo Stepan Bandera. Os próprios bandeiristas não se reconheciam nestas franjas neo-nazis. Muitas vezes, houve polémicas e confrontos entre estes dois lados.

Estas franjas marginais tornaram-se cada vez mais importantes no momento em que o próprio Estado ucraniano reconheceu legitimidade a estas forças, facilitou a organização política e paramilitar e integrou-as nas forças armadas nacionais.

Portanto, mesmo permanecendo como forças relativamente marginais - e o resultado eleitoral mostra que não tem grande expressão no eleitorado ucraniano - a legitimidade que lhe foi dada é um elemento que não se encontra em nenhum outro país europeu.

As forças de extrema-direita e neonazi costumam ser combatidas pelas forças institucionais e, certamente, não são legitimadas. O caso ucraniano é específico por isso. Temos um Estado que tem institucionalizado essas forças nazis de extrema-direita.

Não estamos a falar do que é a direita radical clássica e os partidos populistas. Estamos a falar de forças paramilitares que tinham forças de combate contra os separatistas, no Donbass, desde 2014, até hoje. Atuavam quer do ponto de vista militar, quer do ponto de vista político.

Não representa a maioria do eleitorado, nem de longe, mas foi-lhes dado uma importância difícil de encontrar noutros países europeus.

Zelensky tem alguma responsabilidade, em particular, neste processo?

Zelensky, como chefe de governo, tem, claramente, responsabilidade neste processo. Mas o Ocidente também não está imune destas responsabilidades, porque está a jogar com fogo.

Até à invasão russa, os media e os políticos Ocidentais, diariamente, demonizavam o batalhão Azhov e os partidos políticos ligados a este nacionalismo ucraniano. De repente, com a invasão russa, estes guerrilheiros e paramilitares, tornaram-se resistentes contra a invasão putinista.

É muito comum ver estas franjas de extrema-direita serem instrumentalizadas dependendo dos fins a que o poder quer alcançar.

Do lado da Rússia, um dos pontos fundamentais de um discurso de Putin, antes da invasão, foi de que os antigos territórios da União Soviética pertenciam à História da Rússia. Esta visão pode ser comparada ao chavão de "sangue e solo" muito usado pelo regime nazi?

Não me sinto muito à vontade para fazer estas comparações entre a Rússia de Putin e o nacional-socialismo. Esta comparação entrou muito de moda, agora, dentro da propaganda de guerra de um lado como do outro. Tanto Putin trata ucranianos como nazis, tanto o Ocidente trata Putin como uma reincarnação de Adolf Hitler.

Encontramos neste momento a situação paradoxal do Hitler que combate contra os nazis. Deixaria de lado estas comparações francamente propagandísticas.

Agora, é evidente que, desde o século XIX, o nacionalismo da Europa de Leste e da Rússia foi sempre muito mais de "sangue e solo" do que o nacionalismo cívico, de matriz francesa, por exemplo, da Europa ocidental.

No Leste, a questão étnica, a questão do sangue, sempre foi muito mais forte e, pela diversidade étnica também que há na Europa de Leste, o nacionalismo foi muito mais violento e sangrento.

A visão que Putin apresenta é imperial. Do grande império russo que ultrapassa até a História russa. Faz parte da tradição daquela área, daquela região. Não é preciso comparar com a História da Alemanha nacional-socialista para encontrarmos as razões desta mentalidade imperial russa.