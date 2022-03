Polónia na BTL. Prioridade é cuidar dos refugiados, "depois recebemos os turistas de braços abertos"

A Polónia nunca pensou em cancelar a presença em Lisboa. Em entrevista à Renascença, Agata Witoslawka, diretora do Turismo da Polónia para Espanha e Portugal, diz esperar que a guerra termine em breve e que os turistas regressem em força, nomeadamente os portugueses. As propostas vão muito além dos roteiros de turismo religioso, mais procurados pelos turistas nacionais.



Portugal é um dos países em que o Turismo da Polónia se promove, apesar da quota ser muito baixa: em 2019, cerca de 70 mil portugueses visitaram o país que, no total, recebeu mais de 16 milhões de turistas de todo o mundo.

“Temos de ter em conta que Portugal é um país pequeno, mas o número de visitantes estava a crescer de ano para ano. E agora, depois da pandemia, estava a aumentar outra vez, mas mais lentamente”, diz Agata Witoslawka.

A invasão da Ucrânia pela Rússia travou todos os fluxos turísticos, não apenas de Portugal. “Mas confiamos que quando houver paz, este mercado também se recuperará. E vamos fazer tudo para o conseguir porque acreditamos que a Polónia pode surpreender os portugueses de forma muito positiva, para além dos roteiros de turismo religioso relacionados com a vida do Papa João Paulo II ou a devoção à Virgem Negra de Czestochowa.

E já são muitos os que procuram também a história e cultura do país, para além das cidades mais conhecidas como Varsóvia, Gdansk, Cracóvia ou o antigo campo de concentração nazi de Auschwitz, sem esquecer as paisagens naturais que vão das montanhas às praias do Báltico.