Dia 26 da guerra. Mariupol não se rende. EUA e Rússia na iminência de uma rutura diplomática

Diplomacia EUA/Rússia “à beira de uma rutura”

Moscovo não se conforma com o tom utilizado por Joe Biden na referência a Vladimir Putin como criminoso de guerra e, para dar nota da sua insatisfação, convocou o embaixador norte-americano na Rússia para lhe dizer que as declarações do Presidente norte-americano “são indignas de uma figura estatal de tão alto nível e colocam as relações russo-americanas à beira de uma rutura”.

Na resposta, Joe Biden espera "um ciberataque contra os Estados Unidos", no quadro das sanções económicas à Rússia que, segundo o Presidente dos EUA, estão a ter "custos económicos sem precedentes" para Moscovo.