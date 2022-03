Marcelo em Moçambique. O primeiro dia da visita em imagens

No primeiro dia da visita oficial a Moçambique, Marcelo Rebelo de Sousa esteve na escola portuguesa de Maputo e presidiu à cerimónia de entrega de prémios aos melhores alunos. No seu discurso, o Presidente da República aproveitou a oportunidade para falar da importância do ensino em tempos de guerra – e tirar algumas selfies com os alunos.