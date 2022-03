"É um sério problema". Médicos Sem Fronteiras alertam para crise humanitária na Ucrânia

“É um sério problema”. Médicos Sem Fronteiras garantem que “há muitas pessoas, muitas crianças, muitos idosos” a aguardar por verdadeiros corredores humanitários para poderem abandonar zonas de guerra.



A organização humanitária confirma assim, a partir do terreno, as dificuldades de retirada da zona de conflito de idosos e pessoas com deficiência.

Em declarações à Renascença, o Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, alertou para o risco de muitas pessoas estarem a ser deixadas para trás nesta guerra. E o Comité de Emergência de Desastres do Reino Unido veio também chamar a atenção para a possibilidade de “milhões de ucranianos idosos estarem em risco por serem incapazes de fugirem dos combates”.

Em entrevista à Renascença, a partir da cidade ucraniana de Lviv, Tomas Bendl, porta-voz dos Médicos sem Fronteiras, descreve uma situação muito delicada, dando como exemplo a situação vivida pela organização humanitária em Mariupol, onde se mantém uma equipa de voluntários.

“Nos últimos dias, nas últimas semanas, abandonar a cidade tem sido praticamente impossível para quem quer que seja”, revela.

O porta-voz dos Médicos sem Fronteiras diz que “no início da semana apenas um corredor humanitário foi aberto o que permitiu que algumas pessoas pudessem deixar Mariupol”, mas assegura que “está longe de ser o suficiente”.

Tomas revela também que a ajuda a Kiev está muito limitada, e que “estamos basicamente a fornecer medicamentos e outro material por comboio e, a partir daí a gestão é do Ministério da Saúde ucraniano que o distribui pelos hospitais”.