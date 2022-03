Dia 22 de guerra. A paz está mais distante, sobreviventes retirados de escombros em Mariupol

Um dos momentos marcantes do dia anterior foi um bombardeamento que destruiu o Teatro Drama, na cidade de Mariupol - um dos locais mais fustigados pelo conflito.

O teatro servia de abrigo a cerca de um milhar de pessoas, de acordo com a autarquia de Mariupol.

Ora, esta quinta-feira, segundo o governador da região, sobreviventes do ataque começaram a ser retirados dos escombros.

De acordo com informações reveladas pelas autoridades ucranianas, o abrigo subterrâneo terá conseguido resistir às bombas.

A guerra na Ucrânia provocou pelo menos 780 mortos e 1.252 feridos entre a população civil, incluindo mais de uma centena de crianças, até ao final do dia de quarta-feira, anunciou a ONU, esta quinta-feira.



O presidente da Ucrânia discursou perante deputados alemãos na Câmara Baixa do Budestag, através de videoconferência, e apelou ao derrubo do "novo muro" contra a liberdade que existe na Europa.

"Não é um muro de Berlim, é um muro na Europa Central entre a liberdade e a escravidão, e este muro fica maior a cada bomba lançada sobre a Ucrânia", disse Volodymyr Zelensky.

"Caro chanceler Scholz, destrua esse muro, conceda à Alemanha o papel de desempenhar essa conquista", disse, ainda, o presidente ucraniano.

Zelensly fez, deste modo, referência direta ao apelo que Ronald Reagan dirigiu a Mikhail Gorbachev, o último líder soviético, sobre o Muro de Berlim construído pela União Soviética em 1961 e derrubado em 1989, no início do colapso do regime comunista.

No início do discurso, o chefe de Estado ucraniano foi fortemente aplaudido pelos parlamentares alemães, de acordo com a AFP.