Mansão de oligarca russo ocupada em Londres. "Vocês ocuparam a Ucrânia, nós ocupamo-vos”

A ação é legítima, dizem os manifestantes, porque se trata apenas de um protesto e não de ocupar a casa para habitar. A Polícia, no entanto, não concorda. Depois de forçar a entrada na propriedade, furando a porta, a Polícia Metropolitana de Londres garantiu que não há mais protestantes no interior.

Sobram então os quatro protestantes que estão na varanda - e que inicialmente se pensava serem pelo menos cinco - e que estão neste momento completamente cercados pela polícia de intervenção, que está também dentro da habitação. A intervenção para retirar os protestantes da propriedade continua à hora da publicação.



Cerca das 18h00, duas pessoas foram detidas por tentarem quebrar o cordão de segurança para se juntarem ao protesto.

O objetivo final da ocupação era “recuperar este edifício para os refugiados que estão a fugir das suas casas”. Falando diretamente para a ministra da administração interna, um dos protestantes disse: “Priti Patel, não te preocupes! Já fizemos o teu trabalho. Nós tratamos do alojamento, é só trazê-los”. Essa ideia, no entanto, não é apenas um devaneio de uns protestantes - mesmo que acabem removidos e detidos pela polícia. Em entrevista à agência noticiosa Associated Press (AP), disseram que esse desfecho sempre tinha sido “uma das opções e que o grupo está preparado para lidar com as consequências de algo em que acreditam.”



Dos oligarcas para os refugiados?



Confrontado com o incidente na propriedade de Deripaska, o porta-voz do primeiro-ministro Boris Johnson disse que “ocupar um prédio habitacional é ilegal”. No entanto, a ideia de utilizar as propriedades de russos que viram os seus bens congelados para alojar refugiados, não foi afastada, com o porta-voz a dizer que o Governo está a trabalhar para “identificar formas de utilizar de forma apropriada propriedades retidas enquanto os donos estão sujeitos a sanções”.



Uma ideia que ganhou apoio popular como uma espécie de reposição de justiça, não parecia mais do que isso até o ministro Michael Gove ter admitido que essa era uma vontade do Governo mas que “era exigente do ponto de vista legal” e que não podia “ser uma solução permanente para os refugiados”.



Sadiq Khan, Mayor de Londres, em declarações à BBC hoje também apresentou esta solução como uma hipótese que deve ser explorada, dizendo que há “dezenas e dezenas de casas grandes em Londres que estão vazias a maior parte do ano e por isso não é preciso retirar os oligarcas dessas casas, elas já estão vazias”.



Com o apoio do Governo, as portas das mansões dos oligarcas podem-se abrir para os refugiados em breve. Já a casa de Deripaska, para já, tem quatro novos residentes na varanda.

[notícia atualizada às 19h10]