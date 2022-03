Dia 18 de guerra. Base militar perto da Polónia atacada, jornalista norte-americano morto em Kiev

Apesar de uma manhã tensa, o início da tarde trouxe alguns sinais positivos.

Um negociador russo disse que as conversações entre a Rússia e a Ucrânia estavam a fazer progressos apesar da guerra, apontando que os contactos diplomáticos aumentarem mesmo durante os combates no terreno.

“Se compararmos a posição das duas delegações entre o início das negociações e o momento atual, vemos que há progressos significativos”, disse Leonid Slutski, um membro da delegação russa que se encontrou recentemente com negociadores ucranianos na Bielorrússia.

Governo anuncia plataforma de registo e proteção para crianças ucranianas

O Governo português anunciou este domingo a criação de uma plataforma eletrónica para o registo de casos de menores ucranianos não acompanhados em Portugal ou em trânsito, para "garantir a sua segurança e plena proteção".

A plataforma está alojada no portal oficial do Governo e poderá ser contactada através do endereço de correio eletrónico: childcare.ukraine@seg-social.pt, que será "brevemente complementado com uma linha telefónica de apoio".



"É essencial reforçar a importância da identificação de todas as crianças que se encontrem nesta situação, quer estejam já em Portugal ou em trânsito, a fim de garantir a sua segurança e plena proteção, bem como o acesso a todos as valências de apoio existentes no país", refere o documento emitido pelo gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.