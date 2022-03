Dia 17 de guerra. Kiev prepara-se para combate, corredor humanitário atacado

Veja também:

O dia 17 de guerra trouxe momentos de tensão. Kiev está a preparar-se para um combate duro.

Mas a invasão russa também atacou um alvo perto da fronteira entre a Ucrânia e a Polónia. E até pode estar em causa uma estação espacial.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse, este sábado, que cerca de 1.300 militares ucranianos foram mortos desde o início da ofensiva militar de Moscovo e que a parte russa perdeu 12.000 soldados.

Há ainda a lamentar a morte de 79 crianças, desde o início do conflito, segundo o parlamento ucraniano.

A Renascença resume os principais momentos do 17.º dia do conflito.

Rússia intensifica ataques nos arredores de Kiev



A Ucrânia prepara-se para uma nova vaga de ataques das tropas russas a Kiev, Kharkiv e, também, na região do Donbass.

De acordo com um conselheiro do chefe de gabinete do Presidente ucraniano, citado pela agência Reuters, os ataques deverão intensificar-se nas próximas horas - depois do que aparentava ser um abrandamento da ofensiva russa.

Durante a noite, um bombardeamento das tropas russas terá destruido uma base aérea numa cidade vizinha da capital ucraniana. Os ataques aéreos provocaram ainda um incendio num depósito de petróleo também na região de Kiev.

Sanções à Rússia podem causar queda da Estação Espacial Internacional

As sanções ocidentais contra a Rússia podem levar à queda da Estação Espacial Internacional (EEI), avisou este sábado o chefe da agência espacial russa Roscosmos, exigindo que sejam levantadas.

Dmitri Rogozine afirmou que o funcionamento das naves russas que abastecem a EEI vai sofrer com as sanções, afetando por isso o segmento russo da estação, responsável pela correção da órbita da estrutura.

Em consequência, isso poderá levar "à aterragem da EEI, que pesa 500 toneladas", salientou.

A 1 de março, a agência espacial norte-americana NASA indicou estar a trabalhar em soluções para manter a EEI em órbita, sem a ajuda da Rússia.