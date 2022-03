O que o Instagram não conta, a Rússia não sente

Porquê o Instagram?

O Instagram é uma plataforma de “inspiração e aspiração”, que, como o próprio nome indica, tenta captar o “instante”. E como funciona com base em imagens, é muito mais eficiente a comunicar do que um texto. “Tem muitas mensagens que se podem interpretar”, diz João Silva, especialista em redes sociais e managing partner da empresa Digital Connection.

Quando Zelensky assinou os papéis do pedido de adesão à União Europeia, foi no Instagram que partilhou o registo do momento.

Para João Silva, as plataformas “nunca são o problema”. A questão é como nos “relacionamos com elas”. “As redes sociais surgiram para unir as pessoas. Nesse sentido, podem ser vistas como um motor e plataforma extremamente importante de empoderamento para o cidadão comum que antes não tinha”, diz.

O bloquear das redes sociais é, por isso, um “paradoxo”. Até porque no final as maiores vítimas dessa medida vão ser os cidadãos russos. “Vai ser retirada essa fonte de informação, quando a maioria deles não têm nada a ver com a guerra”, avisa.