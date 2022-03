E se a Rússia vencer a guerra? "Putin vai querer recortar os países bálticos da NATO"

Veja também:

Será a guerra na Ucrânia o primeiro ensaio de Vladimir Putin para elevar a tensão com o Ocidente ao grau de provocação extrema?

E, se acontecer, que consequências poderá ter esse movimento do Presidente da Rússia no complexo e tenso xadrez geopolítico?

Foi a pergunta que a Renascença fez a Aurimas Švedas, um dos mais conceituados historiadores da Lituânia, país da União Europeia e uma das últimas fronteiras da NATO com a área de influência de Vladimir Putin.

A Lituânia está, literalmente, encravada entre duas fronteiras hostis, a leste com a Bielorrússia e a Sudoeste com Kaliningrado, o exclave que é a porta da Federação Russa para o Mar Báltico, e que tem qualquer coisa como 200 mil soldados russos numa província com pouco mais de 15 mil quilómetros quadrados.

"É uma loucura", afirma este especialista, que também reconhece que, se a guerra na Ucrânia tiver um desfecho favorável ao Kremlin, as garantias que a NATO dá em matéria de soberania e de segurança podem, simultaneamente, representar uma vulnerabilidade, na medida em que Vladimir Putin poderá ver na capitulação ucraniana o pretexto para 'esticar a corda' ao limite e forçar a abertura de um corredor entre a Grande Rússia e o Mar Báltico, rasgando a linha de fronteira entre a Lituânia e a Polónia, território comum da Aliança Atlântica.

Švedas considera, aliás, que Moscovo estará a preparar esse plano, porque, segundo diz, "desde 2018, Kaliningrado tem mísseis nucleares Iskander de curto alcance. Estamos a falar de armamento nuclear junto à fronteira da Lituânia. É uma situação nova, não só para a Lituânia e para os países bálticos, mas para toda a Europa Central e de Leste e para NATO".