Dia 15 da guerra. A paz voltou a falhar, duas maternidades bombardeadas e 260 refugiados que chegam a Portugal

Seja como for, a cimeira diplomática de Antalya terminou sem avanços visíveis no sentido de uma trégua.

Se a paz falhou no encontro mediado pelos turcos, Dmitro Kuleba responsabiliza Lavrov por ter-se mostrado “mais disponível para conversar do que para decidir”, sem prejuízo de fazer chegar ao Presidente Putin as revindicações do lado de Kiev.

Cessar-fogo em Mariupol. Kiev lamenta ausência de decisão por parte da diplomacia russa

Em causa está o pedido do Governo da Ucrânia para que seja decretado um cessar-fogo de 24 horas para permitir a abertura de um corredor humanitário em Mariupol, a cidade portuária do sul da Ucrânia onde a situação dos cerca de 400 mil civis é mais dramática.

“Infelizmente, o ministro Lavrov não estava em condições de se comprometer com isso”, lamentou o MNE ucraniano. “Há outros decisores para este assunto na Rússia”, rematou.