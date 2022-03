Veio com pouco mais do que a roupa que traz vestida. Vem devidamente preparada para a noite gélida dos comboios e das estações que vai percorrer até encontrar de novo quatro paredes que serão casa provisória.

"Só trouxemos mesmo o necessário, porque estávamos a fugir. Até ao último minuto, não acreditámos que a Rússia fosse mesmo atacar civis ucranianos com bombardeamentos. É por isso que só trazemos connosco alguns documentos, dinheiro e as coisas mais importantes. Hoje até brinquei com a situação no comboio, com as minhas amigas, e disse-lhe que temos que ir às compras arranjar mais roupa. Mas hoje estamos muito otimistas, porque só demoramos 11 horas a chegar de Kiev a Lviv".

Há bastante esperança na voz desta mulher que encontrei à entrada do terminal: "eu, a minha família e os meus amigos temos esperança de que isto termine dentro de uma ou duas semanas. Pelo menos, os ataques aéreos e os bombardeamentos. Estamos prontos a regressar à Ucrânia e reconstruir a nossa cidade. Para já, estamos prontos para ficar fora durante um mês, pelo menos, por motivos financeiros. Mas espero poder regressar a casa o mais cedo possível".

Por fim, um apelo á mobilização Marena quer que todos em Portugal e na Europa saiam à rua, por todos aqueles para quem a rua foi saída de emergência.

"Os portugueses não devem distanciar-se desta situação. Se virem que a Ucrânia está sob ataque, se virem que está tudo muito mal por cá, devem levantar-se e sair à rua em protesto e apoiar-nos, porque nunca sabemos que país será a seguir. Se Portugal alguma vez for bombardeado, estamos prontos a ajudar. Por favor, pedimos todo o apoio que nos possam dar agora".

Tatiena e Marena, duas ucranianas em fuga a partir da estação gelada de Lviv no Dia Internacional da Mulher.