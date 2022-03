Dia 13 da guerra. Cessar-fogo violado, Zelensky admite desistir da NATO e "Stop" ao petróleo russo

Veja também:

Era o dia do aguardado cessar-fogo em cinco cidades ucranianas para a retirada de civis das zonas de conflito. Mas não foi bem um cessar-fogo. Foi, aliás, algo muito longe disso. Que o digam os civis de Mariupol.

Através do Twitter, o porta-voz do Ministério da Defesa da Ucrânia denunciou um ataque do exército russo “na direção do corredor humanitário”, o que impediu a população mais vulnerável – crianças, mulheres e idosos – de abandonar aquela cidade portuária, que tem estado debaixo de fogo cerrado, tal como todo o sul da Ucrânia, que tem sido mais visado pelos mísseis do exército da Rússia.