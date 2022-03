"Desligar" a Rússia da internet? "Difícil" e um "erro"

“Internet deve ser para os bons e para os maus"



Henrique João Domingos define a internet como um território neutro: “Uma criação aberta e posta ao serviço da humanidade”. Nuno Magalhães, professor universitário e presidente da delegação portuguesa da Internet Society (ISOC), dá outra analogia: “É mais ou menos como o mar. Aliás, muito do direito associado a internet funciona não como as regras de um país, mas como as regras do mar, que é um domínio aberto, sem soberania própria. A internet não tem nenhuma constituição que diga que só pode estar ligado à internet quem obedecer a determinados princípios.”

No entender do representante da ISOC Portugal, “a internet deve ser para toda a gente. Para os bons e para os maus.” E a ideia de “desligar o país liderado por Vladimir Putin é, acima de tudo, uma “reação emocional”: “vamos pintar o mapa de preto e a Rússia deixa de existir”. Tal ação iria contra “os nossos próprios princípios, contra a economia que está estabelecida e no fim do dia acaba por prejudicar quem mais precisa dela: os cidadãos”.

Desde 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU) tem vindo a defender que o acesso à internet é um direito humano. Há também decisões do Tribunal Constitucional Alemão que assentam na mesma tese. “Não passaria pela cabeça de ninguém cortar a eletricidade e a água de um país. A internet é algo infraestrutural também. Temos é de garantir condições de bom funcionamento, estabilidade da rede, cifra”, afirma Nuno Magalhães.