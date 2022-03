ONU aprova investigação a crimes russos. "É muito importante", diz especialista

De recordar que num outro gesto a aumentar a pressão internacional sobre Vladimir Putin, o procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, também decidiu, esta semana, abrir investigações sobre a guerra na Ucrânia. Essa é a primeira etapa de um eventual processo contra os responsáveis pela guerra.

Uma equipe avançada deixou, na quinta-feira, a sede do Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia rumo à "região da Ucrânia", para começar a investigar possíveis crimes de guerra, disse o principal procurador da corte em entrevista à agência Reuters.

A saída da equipa de investigadores do TPI ocorreu horas depois que o procurador Karim Khan dizer que começaria a reunir provas como parte de uma investigação formal iniciada após a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro.

"Foi constituída uma equipa e hoje está a deslocar-se para a região", afirmou Khan. "É uma equipe avançada, composta por investigadores, advogados, mas também por elementos com experiência particular em planejamento operacional." O procurador Karim Khan indicou que o gabinete examinará possíveis crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio - os crimes sob a jurisdição do tribunal - por todas as partes do conflito.

Nem a Rússia nem a Ucrânia são membros do TPI, e Moscovo não reconhece o tribunal, que foi estabelecido em 1997 pelo Estatuto de Roma e inaugurado em Haia em 2002, mas, embora não integre o TPI, a Ucrânia assinou uma declaração em 2014 dando ao tribunal jurisdição sobre supostos crimes graves cometidos em seu território a partir desse ano, independentemente da nacionalidade dos perpetradores.

A agressão militar da Rússia à Ucrânia viola claramente a Carta das Nações Unidas e diversas convenções do direito internacional que proíbem as ameaças e o uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado.

Do ponto de vista penal é consensual na comunidade de juristas especialistas em direito internacional, que Putin e os seus generais podem ter violado o Direito Internacional Humanitário (DIG) ao ter alegadamente cometido crimes de guerra e o crime de agressão, tipificado desde janeiro de 2017, mas coincidem em qualificar de difícil que Putin - ou algum dos seus generais - acabe por se sentar no banco dos réus do Tribunal Penal Internacional.