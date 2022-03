“Putin será levado para Haia? Seria idealismo”, diz especialista

Crimes de Guerra

Esta especialista lembra que as convenções regulam o direito internacional e os modos como se pode, ou não, fazer uma guerra.

“Quem pode ser bombardeado e o que não pode, há coisas que numa guerra não podem ser feitas! Um exemplo: bombardeamento de hospitais, escolas, jardins de infância, matar civis de forma indiscriminada, que tentam fugir e já há relatório disso nesta guerra. Marcarem casas residenciais e civis para atacar, também há relatórios que mostram a existência disso. Tudo isto são crimes de guerra”.

E Anabela Alves dá ainda outro exemplo: “há um relatório do ataque à ilha Ucraniana. Soldados jovens -que não se sabe se morreram ou não. Os prisioneiros de guerra não podem ser mortos, tem de haver uma troca no fim do conflito”.