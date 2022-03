Londres e os oligarcas. Um tímido pedido de divórcio

Boris Johnson nega que o Partido Conservador tenha recebido dinheiro de oligarcas. Quando lhe perguntaram se abdicaria das suas doações disse no parlamento que era “importante perceber que não recebemos dinheiro de oligarcas russos. Nós recebemos dinheiro de pessoas que estão registadas para votar no Reino Unido”. Tecnicamente Johnson tem razão. Por lei não seria possível a um cidadão russo doar por a um partido britânico, mas muitos deles têm já dupla cidadania e por isso podem votar. Quem doa ao partido não são cidadãos russos, são cidadãos britânicos. Dessas mãos russo-britânicas o Partido Conservador recebeu, só desde que Boris Johnson se tornou primeiro-ministro em julho de 2019, 2 milhões de libras. Perto de 2.4 milhões de euros. Muito desse dinheiro veio de Lubov Chernukhin, casada com um antigo ministro de Putin. De acordo com os Pandora Papers, saiu da Rússia para o Reino Unido com mais de 400 milhões de euros e todos os seus negócios intactos. Chernukin, dizem, ganha todos os leilões do Partido Conservador. O último valeu-lhe uma partida de ténis com o primeiro-ministro. Anos antes ganhou um jantar com a então primeira-ministra Theresa May.

Evgeny Lebedev, dono do Evening Standard, um jornal gratuito de Londres mais alinhado com o Partido Conservador e com circulação de quase 500 mil exemplares por dia, é tido como próximo de Johnson. Johnson, de resto, já passou mesmo um fim de semana no castelo de Lebedev em Itália. Lebedev condenou a guerra num editorial no jornal, mas ninguém esqueceu que a fortuna provém das ligações ao Kremlin por via do KGB, onde o pai trabalhou.

Sem impor mais sanções diretas, ao avançar com a legislação para o Crime Económico o Governo britânico progride lentamente, mas mostra uma intenção de apertar o cerco aos oligarcas russos. Durante muito tempo, esses oligarcas mantiveram-se perto dos círculos de poder e o Reino Unido beneficiou desse investimento sem fazer perguntas. Agora tem dificuldades em saber como avançar para o divórcio.