Henrique Burnay: “A Ucrânia tem lugar na Europa? Sim. Deve entrar na UE? Um dia, talvez possa”

"Há dias em que os políticos falam mais para os livros da História que para as atas das sessões parlamentares", na frase do diário El Pais sobre o discurso do presidente Zelensky ao parlamento europeu. Subscreve esta visão particular no dia em que o hemiciclo deu o seu apoio á abertura do processo para conceder o estatuto de país candidato à União Europeia?

Percebo o sentido mais amplo da observação. Faz sentido. Eu tenho achado que nós estamos, de alguma maneira, numa espécie de regresso a 1989/90 com mais violência e, portanto, com mais emoção.

Em 89/90 vimos o muro cair e vimos gente do lado de lá a correr literalmente para os braços do Ocidente e, portanto, respondemos com um 'obviamente entram'. Enfim, com algumas discussões pelo meio, mas a resposta substantiva era: 'esta gente tinha lutado na clandestinidade, tinha sofrido, quando pôde quis aderir ao Ocidente, e a resposta foi: entrem. São benvindos'.

O discurso do presidente Zelenski hoje no Parlamento Europeu teve dois momentos importantes para perceber isto tudo. Um momento é quando o presidente ucraniano diz que o que está em causa é a escolha europeia da Ucrânia. No fundo, remete para tudo o que tem acontecido desde 2004. Não podemos esquecer o que aconteceu desde 2004 até aqui e, a certa altura, refere: 'nos estamos a pagar o preço da liberdade'. Aquela ideia de liberdade com 'L'.

E é impressionante que o intérprete que estava a traduzir o discurso do presidente Zelenski fica com a voz embargada e percebe-se que se comove. Percebe-se que há um soluço, próprio de quem está a chorar. Acho ser a prova mais óbvia de que, de fato, há aqui um lado emocional que me parece recordar, e alguma maneira, 1989 só que com uma violência muito maior, porque em 89/90, apesar de tudo, as pessoas tinham corrido riscos de vida antes, mas não estavam a ser atacadas naquele momento. As pessoas atravessaram o muro sem correr riscos.

Mas, neste momento, não só nesse sentido estamos em 89/90, há gente a querer muito vir para o lado de cá do mundo, querer viver como nós, quer ter esta liberdade ocidental e europeia, mas, por outro lado, parece que estamos em 1939, porque estão a ser atacados como, no fundo a Polónia diz. Quando se pergunta à Polónia porque se está a portar como está a resposta é: 'porque ninguém fez o mesmo por nós em 1939'. Isto para dizer: claro que há aqui uma grande dose de emoção, mas é importante, apesar de tudo, sublinhar dois ângulos.

Um: um não é a primeira vez que a Ucrânia diz querer entrar para a União Europeia. Em 2014 o presidente Barroso já havia dito: 'sim senhor, a Ucrânia, como outros países que tenham um olhar europeu, tem um lugar na Europa’. O presidente Juncker tinha chegado mesmo a dizer que esperava que a Ucrânia estivesse em condições de pedir a adesão à UE em 2023 e que pudesse aderir em 2030. Nada disto é completamente estranho, entretanto, o que aconteceu é terem surgido várias circunstâncias a tornar a adesão impossível.

O que acho estar a acontecer? Neste momento, o presidente da Ucrânia está - inteligentemente - a tirar partido - e bem - desta emoção para dizer: 'a ver se é desta que nos abrem a porta'.

...de resto, já o havia feito, há 10 dias em Munique, ainda antes da invasão, sem calendário e sem resposta. Mas se Zelensky diz que agora em guerra, mais que nunca o futuro da Ucrânia depende da União Europeia, a UE não tem uma 'dívida moral' para com Kiev? Afinal, a aproximação de Kiev a Bruxelas em 2013 foi o rastilho da primeira agressão russa neste século. A UE não deveria ter ido mais longe do que foi de 2013 até agora?

Voltando ao discurso de hoje do presidente Zelensky no parlamento europeu, há vários aspetos importantes e que marcam o que está acontecer. A certa altura, Zelensky diz: 'nós já passamos por duas revoluções, uma guerra e agora uma invasão total'.

No fundo, o presidente Zelensky está a referir-se á revolução laranja, na sequência da deposição do presidente Viktor Yushchenko que em 2004 sucedeu a Kuchma pró-russo e foi deposto para o primeiro mandato de Yanukovich pró-Moscovo Viktor Yushchenko que, recordo, a certa altura aparece envenenado com visíveis marcas físicas do envenenamento.

Temos então a revolução laranja, depois temos em 2013 a revolução da praça Maidán e, depois, Yanukovich, pró-Rússia, é afastado pela segunda vez. A resposta seguinte a esta revolta foi a invasão russa da Crimeia. O meu ponto é este: de cada vez que a Ucrânia se aproximou da União Europeia a Rússia escalou a resposta.

Agora, em relação à 'dívida moral' há aqui duas coisas: acho que é o regresso a 89/90 no sentido 'eles querem tanto viver como nós, como somos capazes de dizer não?' quando ainda por cima estão dispostos a morrer. Enfim, não estou a dizer que é uma espécie de modelo ocidental perfeito, mas é o melhor que se arranja.

O dever moral é um pouco esse, o de não podermos andar a defender e apoiar um modelo em que as sociedades vivem bem e prosperam em paz e, depois quando dizem 'só estando dentro é que estamos protegidos' nós respondermos com um 'não, nem pensar'.

Mas há algo que não podemos esquecer. Há uma semana o ponto de que se falava na Europa era de haver quem quisesse suspender da UE, mas havia mesmo quem falasse de expulsar, dois estados-membros (Polónia e Hungria) por comportamentos desalinhados com os princípios e valores fundamentais da União Europeia. Um desses estados (Polónia) está a ter neste momento um papel importantíssimo nesta crise.

Mas, atente-se como o pêndulo da opinião tem tamanha variabilidade. Há uma semana havia gente capaz de dizer 'deve-se expulsar' e até há uma semana havia muita gente a dizer 'os alargamentos em espera - por exemplo, Albânia, Macedónia do Norte, Montenegro, etc - não são para fazer, não há capacidade de absorção'.