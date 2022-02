Armas nucleares. Quantas existem e quantos países as têm?

Vladimir Putin aumentou o nervosismo à volta da invasão russa da Ucrânia quando anunciou, este domingo, que ordenou que fossem colocadas em alerta máximo as forças de dissuasão russas, que podem incluir a componente nuclear, devido a "declarações agressivas" do Ocidente.

“Ordeno ao ministro da Defesa e ao chefe de estado-maior que ponham a força dissuasora do Exército russo em alerta especial de combate”, disse Putin numa reunião televisiva com os seus chefes militares.

Num momento tenso, em que especialistas consideram ser mais arriscado do que qualquer evento da Guerra Fria, a hipótese de um conflito nuclear não está fora da mesa.

A Renascença explica quanto armamento nuclear tem a Rússia e que outros países também possuem este tipo de força.

Rússia e EUA

A Rússia e os Estados Unidos da América (EUA) detêm, entre si, 90% das cerca de 13.080 ogivas nucleares que as estimativas mais recentes do Stockholm International Peace Research Institute e o Departamento de Estado dos EUA, referentes ao final de 2021, indicam que existem.

O regime de Vladimir Putin é quem tem mais. Tratam-se de cerca de 6.257 armas nucleares, das quais 4.497 estão prontas a usar e as restantes 1.760 aguardam desmantelamento.

Com o fim da União Soviética, a Rússia manteve o seu arsenal e ficou com as armas das antigas repúblicas soviéticas da Bielorrússia, do Cazaquistão e da Ucrânia.

Já os EUA foram os primeiros a desenvolver com sucesso um arma nuclear e, até à data, o único país a usar este tipo de força bélica em combate.

Os danos humanitários provocados pela ação atómica norte-americana em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, servem ,em parte, de dissuasão do uso futuro deste tipo de armamento.

Os EUA têm, atualmente, 5.550 armas nucleares.

Apesar de não terem ogivas próprias, Alemanha, Bélgica, Itália, Países Baixos e Turquia têm acordos para armazenarem armamento nuclear dos EUA.