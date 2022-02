Crianças da Ucrânia estão desamparadas. "Vamos precisar de toda a ajuda", avisa Unicef

A Unicef diz que o abastecimento de água potável às crianças é uma necessidade urgente na Ucrânia.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância denuncia que o conflito está a deixar os menores completamente desamparados.

O alerta surge horas depois de notícias dando conta que as forças russas atingiram um orfanato com mais de 50 crianças e depois de, na madrugada de quinta para sexta-feira, os bombardeamentos terem provocado a morte de, pelo menos, duas crianças.

Em declarações à Renascença, a presidente do Comité Português da Unicef, Beatriz Imperatori, descreve um cenário devastador, com famílias abandonadas à sua sorte.

"As pessoas estão confusas, perdidas, sentem-se desprotegidas e os ataques a infraestruturas de água, escolas, creches e infantários têm acontecido, o que deixa um rasto de violência e de desamparo imenso", diz a responsável.

A Unicef, que tem presença regular na Ucrânia desde 2014, estima que haja, no país, sete milhões e meio de crianças: "nós abrimos agora uma resposta de emergência, com equipas móveis que apoiam as crianças que ficaram separadas das famílias, acolhendo-as e levando-as para zonas seguras onde, mais tarde, possam vir a reencontrar as suas famílias e, também para resposta a questões de saúde, como ferimentos e apoio psicossocial".