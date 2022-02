A embaraçosa equidistância chinesa face à invasão da Ucrânia

No diálogo recente com Emanuel Macron, à frente da presidência rotativa da União, Xi Jinping, por entre elogios ao ‘formato da Normandia’ (Alemanha, França, Rússia e Ucrânia) como via para se encontrar uma solução política e global para ultrapassar a crise, instava em paralelo ao impulso de uma agenda positiva que incluiria avanços na ratificação do acordo de investimentos que continua à margem. E assim vai continuar.

A China, portanto, caminha na corda bamba. A hipotética alegria de que esta crise possa desviar a atenção dos seus diferendos com os Estados Unidos, passando a Rússia a ocupar o primeiro plano, pode ser efémera se daí resultar o fortalecimento do mundo ocidental contra os seus rivais.

O teste do algodão será a atitude de Pequim face às sanções. Há espaço para admitir que a China não as desafiará e que vá optar por alternativas que não impliquem um confronto direto, com medidas que mitiguem o impacto sancionatório, talvez recorrendo às compras de energia, a principal fonte de riqueza da Rússia.

Mas quanto mais se agravar o conflito na Ucrânia, mais difícil será para a China caminhar sobre o fio da navalha. As vantagens estratégicas da crise são limitadas e poderão traduzir-se em perdas dolorosas com Pequim abertamente a favor de Putin e contra o Ocidente. O risco da China ampliar a brecha na relação com os países ocidentais é cada vez mais elevado e a única possibilidade de conjurar essa tendência seria que as reservas existentes quanto às ações de Putin se traduzam num distanciamento que recomponha a sua imagem global. Também por isso, a Ucrânia é um enorme teste e coloca muito à prova o entendimento estratégico entre Moscovo e Pequim.

*Diretor do Observatório da política chinesa do IGADI, Instituto Galego de Análise Internacional, autor do livro “A metamorfose do comunismo na China”, Ed. Kalandraka, 2021