Invasão da Rússia "é mais arriscada do que qualquer conflito da Guerra Fria", avisa especialista

"Putin quer reforçar posição da Rússia à mesa das negociações"

O especialista em geopolítica diz "toda a narrativa" de Vladimir Putin é confundir a Rússia com a União Soviética e o Antigo Império Russo.

"A Rússia não é a União Soviética. É uma de 14 partes, apesar de ser, obviamente, a maior. Mas para ele, Rússia e União Soviética é tudo igual", refere.

O professor de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa realça que, em 2018, antes de ser reeleito, o presidente da Rússia resumiu a sua visão histórica que, hoje, usa para legitimar a invasão à Ucrânia.

"Putin disse que a Rússia perdeu 23.8% do seu território nacional, 48.5% da sua população, 41% do seu PIB, 34.9% do seu potencial industrial e 46.44% da sua capacidade militar. Se Putin diz que a Rússia perdeu o que é seu, acha-se no direito de o recuperar", aponta.

Esta leitura de que todo o espaço ex-soviético é parte da Rússia lança incerteza para o que será, verdadeiramente, o objetivo político de Putin, segundo o especialista em geopolítica.

O presidente da Rússia pode querer apenas apoiar as duas repúblicas separatistas, se é para ficar com a Ucrânia e limitar-se aí ou se é até para ir para "uma visão mais ampla".

Independentemente dos objetivos finais, Luis Tomé acredita que, a curto-prazo, Putin "quer reforçar a posição da Rússia à mesa das negociações".

"Se não cederam à ameaça de usar a força, usa a força para cederem", explica.