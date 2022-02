Chernobyl, o risco colateral na rota mais curta para Kiev

O presidente ucraniano relembrou o maior acidente nuclear de que há registo em abril de 1986, quando a Ucrânia ainda fazia parte da União Soviética sublinhado que os ucranianos “estão a dar as suas vidas para que a tragédia de 1986 não se repita” e que as ações russas são “uma declaração de guerra contra toda a Europa”.

Um conselheiro do ministério do Interior da Ucrânia, Anton Gerashchenko, já antes havia afirmado que havia registo de combates perto do depósito de resíduos nucleares de Chernobyl, a que a Rússia chegou a partir da Bielorrússia.

Nesta conjuntura de conflito militar, Chernobyl converteu-se num enclave militar estratégico. No sábado passado, a Agência Estatal Ucraniana para a Gestão da Área de Exclusão da antiga central nuclear havia anunciado a evacuação obrigatória da zona.

Tratava-se de um movimento chave para a estratégia de defesa ucraniana porque o complexo da antiga central nuclear está situada a apenas 17 quilómetros da fronteira com a Bielorrússia – país aliado de Putin no conflito – e está alinhado na via mais curto, apenas 70 Km entre o território bielorrusso e a capital ucraniana, Kiev.

Apesar da complexidade do terreno, por se tratar de uma área pantanosa e florestal, esta particular localização permite que Chernobyl esteja situada em pleno caminho mais rápido para a invasão das tropas russas ao território ucraniano.

“Não interessa se a área está contaminada ou se ninguém aqui vive” disse o tenente coronel Yuri Shakhraichuk, da guarda de fronteiras ucraniana, em janeiro ao The New York Times. “Trata-se da nossa terra, do nosso país e é nosso dever defendê-lo”, fez notar o militar Shakhraichuk.