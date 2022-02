José Pedro Teixeira Fernandes. “O Ocidente deve retirar a iniciativa à Rússia”

A guerra de nervos no braço de ferro entre o Ocidente e a Rússia foi de novo alimentada pela decisão do presidente russo de “enviar tropas de manutenção de paz”, no eufemismo do Kremlin, para as regiões separatistas pro-russas no leste da Ucrânia. Um novo passo de Putin depois de reconhecer a independência da auto-proclamadas repúblicas de Donestk e Lugansk num discurso polvilhado de referências históricas em que chegou a qualificar a Ucrânia como “colónia dos Estados Unidos”.

Mais além das consequências no terreno, Putin anula a iniciativa do presidente francês Macron, de promover uma cimeira com Joe Biden. Ainda que seja difícil prever até onde estão dispostas a chegar as duas partes para evitar que esta crise transite para um campo de batalha mais próximo de Kiev (são frequentes as ruturas do cessar-fogo no Donbass), os custos de uma guerra são de tal magnitude que parece improvável que a opção seja uma realidade.

Mas, ao mesmo tempo, Putin dá entender que faz depender o futuro da Rússia da repartição igualitária de papéis geopolíticos de primeira grandeza com Estados Unidos e China e não parece admitir concessões. Já a Europa corre o risco de uma grave crise, não apenas pelos efeitos imediatos no terreno e no comportamento dos mercados, o energético em particular, mas pela reconfiguração de um espaço de confrontação idêntico ao vivido na guerra-fria.

Com este pano de fundo parece haver ainda elementos suficientes para que os riscos de conflito se neutralizem com um exercício de realismo, defende o professor José Pedro Teixeira Fernandes, especialista em geoestratégia. Nesta entrevista à Renascença, o investigador do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais, avalia a estratégia russa e a ocidental nesta crise sugerindo a necessidade de se reequacionar um grande plano para a segurança da Europa.

Ao entrar em ‘modo’ Ossétia do Sul e Abecásia (2008) e Crimeia (2014), Putin deu a sua própria ‘lição de história’, a partir do Kremlin. É a visão russa que leva a contrariar a ordem europeia nascida do fim da URSS. Como pode a Europa responder?

A grande questão é saber como responder com alguma razoabilidade, isto é, com firmeza marcando os princípios, mas também com razoabilidade a tudo isto para não alimentar a engrenagem da conflitualidade e levá-la ao pior cenário: um conflito militar alargado.

Mas o primeiro ângulo a referir, relacionado com a Rússia, é estar aqui em causa uma espécie de "regresso da História" da pior maneira. Isto é o de uma insatisfação russa que existe desde os anos 90, pela maneira como a Europa foi reconfigurada. Desde logo, as perdas territoriais da antiga União Soviética, a Ucrânia uma perda maior, mas também de territórios onde Moscovo tinha tradicionalmente uma grande influência como na zona balcânica, em particular a antiga Jugoslávia.

Tudo isso esteve a germinar desde os anos 90, embora nessa altura os protestos russos fossem relativamente inconsequentes, porque a Rússia estava num processo interno de convulsões, transformações, enfrentar as guerras da Chechénia, num momento de fraqueza em que não tinha possibilidade real de contestar a nova ordem internacional.

Ao mesmo tempo, com maior ou menor rigor histórico, até porque nunca temos os dados todos, os russos repetem constantemente, embora não houvesse um tratado formal, que todos o espírito dos acordos, incluindo a reunificação da Alemanha nos termos que foram aceites por Gorbachov, iam no sentido de não alargar a NATO até às fronteiras russas, ou próximo das suas fronteiras como a aliança está hoje.