José Pedro Teixeira Fernandes. “O Ocidente deve retirar a iniciativa à Rússia”

A guerra de nervos no braço de ferro entre o Ocidente e a Rússia foi de novo alimentada pela decisão do presidente russo de “enviar tropas de manutenção de paz”, no eufemismo do Kremlin, para as regiões separatistas pro-russas no leste da Ucrânia. Um novo passo de Putin depois de reconhecer a independência da auto-proclamadas repúblicas de Donestk e Lugansk num discurso polvilhado de referências históricas em que chegou a qualificar a Ucrânia como “colónia dos Estados Unidos”.

Mais além das consequências no terreno, Putin anula a iniciativa do presidente francês Macron, de promover uma cimeira com Joe Biden. Ainda que seja difícil prever até onde estão dispostas a chegar as duas partes para evitar que esta crise transite para um campo de batalha mais próximo de Kiev (são frequentes as ruturas do cessar-fogo no Donbass), os custos de uma guerra são de tal magnitude que parece improvável que a opção seja uma realidade.

Mas, ao mesmo tempo, Putin dá entender que faz depender o futuro da Rússia da repartição igualitária de papéis geopolíticos de primeira grandeza com Estados Unidos e China e não parece admitir concessões. Já a Europa corre o risco de uma grave crise, não apenas pelos efeitos imediatos no terreno e no comportamento dos mercados, o energético em particular, mas pela reconfiguração de um espaço de confrontação idêntico ao vivido na guerra-fria.

Com este pano de fundo parece haver ainda elementos suficientes para que os riscos de conflito se neutralizem com um exercício de realismo, defende o professor José Pedro Teixeira Fernandes, especialista em geoestratégia. Nesta entrevista à Renascença, o investigador do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais, avalia a estratégia russa e a ocidental nesta crise sugerindo a necessidade de se reequacionar um grande plano para a segurança da Europa.