"Independência de Donetsk e de Lugansk pode significar o fim da crise", defende especialista

A decisão de Vladimir Putin de reconhecer as regiões separatistas de Donetsk e de Lugansk, no leste da Ucrânia, como estados independentes pode ser determinante para o fim da crise na fronteira russo-ucraniana.

A tese é defendida, na Renascença, por Carlos Gaspar.

Na leitura deste especialista em Ciência Política e Relações Internacionais do IPRI, “o reconhecimento da independência de Donetsk e de Lugansk pela Rússia pode significar o fim da crise, no sentido em que o Presidente russo pode deixar de fazer pressão militar, como fez até agora, sobre a Ucrânia e começar a desmobilizar as tropas nas fronteiras, designadamente as mais próximas de Kiev”.

Ao início da madrugada, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sublinhou de forma clara que não teme o avanço das tropas russas que, durante a noite desta segunda-feira, ocuparam posições na região do Donbass.

No entanto, para Carlos Gaspar, não é de esperar uma resposta militar por parte de Kiev, o que poderia alimentar um conflito de proporções imprevisíveis.

“Estas tropas ucranianas não vão iniciar, agora, aquilo que não fizeram desde 2014, que é tentar recuperar os territórios ocupados pelos partidários da Rússia e pelas milícias armadas e sustentadas pelo exército russo”, argumentou.